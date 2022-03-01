Santos pode ter a estreia do lateral Auro diante da Ferroviária

Contratado no início de fevereiro, o lateral-direito Auro pode fazer sua estreia pelo Santos na partida do próximo sábado, às 18h30min, diante da Ferroviária, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.O jogador está treinando normalmente com o elenco, já foi inscrito no Paulistão e deve ser opção para o novo técnico, Fabián Bustos, para o confronto do próximo sábado. Vinícius Balieiro foi titular na posição nas últimas duas partidas e Madson segue ainda em tratamento no Departamento Médico.
Auro está emprestado ao Santos pelo Toronto FC até o final do ano. O último jogo do lateral-direito aconteceu no começo de novembro, nas semifinais da Liga Canadense (o Toronto disputa a MLS e a Liga Nacional do Canadá).A partida contra a Ferroviária também marcará a estreia do técnico Fabián Bustos, contratado para substituir Fábio Carille. Ele iniciou o trabalho no clube nesta segunda-feira.