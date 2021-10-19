Santos perde para o EC São Bernardo e é eliminado na Copa Paulista

Em partida realizada nesta terça-feira (19), na Vila Belmiro, o Santos sofreu nova derrota em jogo válido pela Copa Paulista, dessa vez por 1 a 0 para o EC São Bernardo. Mesmo com nomes conhecidos e que muitas vezes figuram no profissional como Augusto, Bruno Marques e Derick, o Peixe foi derrotado na partida e eliminado da competição.Representado pela equipe Sub-23, o time do técnico Pablo Fernandez venceu apenas um jogo, empatou dois e perdeu outras três partidas. Foram cinco gols marcado e oito sofridos. Os times que avançaram no grupo santista foram São Bernardo FC, em primeiro lugar, e EC São Bernardo, ambas equipes do ABC Paulista.
O jogo
O Alvinegro Praiano ameaçou pela primeira vez o gol adversário com onze minutos jogados. Matías Lacava fintou seus marcadores pela esquerda do campo de ataque e enfiou belo passe em profundidade entre os zagueiros, deixando Bruno Marques cara a cara com o goleiro. Na tentativa da finalização cruzada do camisa 9, Ramon conseguiu se esticar para desviar a bola para escanteio.Mas com 22 minutos da primeira etapa foi o EC São Bernardo que abriu o placar na Vila Belmiro. Chuck recebeu lançamento, ficou cara a cara com Matheus Saldanha e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0 para os visitantes.
Aos 32, Ed Carlos avançava pelo meio, quando tentou cavar a bola para lançar Renyer, que entrava em velocidade na grande área. O lançamento foi cortado pela defesa da equipe do ABC paulista, mas a bola acabou sobrando para Bruno Marques, que chegou chutando com muita força na entrada da área. A bola, no entanto, passou por cima do travessão.
Na segunda etapa, os Meninos da Vila voltaram pressionando, decididos a reverter a desvantagem no placar. Com 7 minutos, Lucas Pires recebeu pela esquerda e tentou a finalização cruzada. Sem muita força a bola acabou nas mãos do goleiro Ramon, mas por pouco Bruno Marques não consegue chegar para desviar de carrinho e tirar do goleiro.
Mas depois de marcar o primeiro gol, a equipe visitante acabou deixando de buscar o ataque e passou a se fechar no campo de defesa. Com isso, as grandes chances ofensivas pouco apareceram na segunda etapa e o placar do primeiro tempo foi mantido.
FICHA TÉCNICA
SANTOS 0 X 1 EC SÃO BERNARDO
Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP)Data: terça-feira, 19 de outubro de 2021Horário: 15hÁrbitro: Danilo da SilvaAssistentes: Osvaldo Apipe de Medeiros Filho e Patrick André BardauilCartões Amarelos: (SFC) Ivonei (ECSB) Dudu Lima, Raphael, Bruno Costa e ViníciusGols: (ECSB) Chuck, aos 22′ do 1ºTSantos: Matheus Saldanha; Mikael Doka, Derick, Jhonnathan e Lucas Pires (Moraes); Ivonei, Ed Carlos e Augusto (Wesley Pinheiro) (Fernandinho); Renyer (Rwan Seco), Matías Lacava (Pablo Thomaz) e Bruno Marques. Técnico: Pablo FernandezEC São Bernardo: Ramon; Douglas, Raphael, Bruno Costa (Bruno Bandeira) e Daciel; Dudu Lima, Feijão (Vinícius) e Iago (Juninho); Judson (Valdívia), Chusk e Bosco (Thailor). Técnico: Renato Peixe