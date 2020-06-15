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Santos participará de leilão beneficente promovido pela FPF

Atacante Cristiane desafiou o Peixe a contribuir com o projeto. Alvinegro Praiano é o primeiro clube a participar...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 15:58

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 15:58

Crédito: Cristiane desafiou o Peixe no projeto "Assitência de Craque", da FPF (Reprodução/FPF
Convocado pela atacante Cristiane, das Sereias da Vila, o Santos anunciou que participará do “Assistência de Craque”, leilão beneficente organizado pela Federação Paulista de Futebol a fim de auxiliar atletas e árbitros de baixa renda, além de comunidades carentes de São Paulo. Atacante do @SantosFC e da Seleção, Cris doou a sua camiseta de número 11 para o Assistência de Craque!Acesse o https://t.co/ckaRy1VJ91 e dê o seu lance!#Sicredi #Mastercard #MaréDoBem #Penalty #ErnstYoung pic.twitter.com/kB3hDzTsQz— Paulistão Sicredi 2020 (de ?) (@Paulistao) June 15, 2020 O clube doará uma camisa utilizada no primeiro jogo após o retorno do futebol, após a quarentena, devido a pandemia do novo coronavírus, autografada por alguns atletas. @Paulistao Convocação aceita! Vamos fazer parte dessa corrente do bem em prol dos atletas e árbitros de baixa renda e de comunidades carentes do estado de SP. Estamos doando uma camisa utilizada no 1º jogo pós parada, autografada por alguns jogadores para o torcedor santista. pic.twitter.com/TwQlLdOlNt— Santos Futebol Clube (de ?) (@SantosFC) June 15, 2020 Além do Santos e Cristiane, nome como Neymar, Kaká, Gabriel Jesus, Raí e Mauro Silva também realizaram doações, sempre desafiando novas personalidades. O Peixe foi o primeiro clube que anunciou participação.
Até a publicação da matéria, a FPF já alcançou mais de R$ 53.000 reais em lances nas doações feitas.E MAIS:Ainda sem previsão de retorno, Santos anuncia protocolo para retomada das atividadesComissão de Jesualdo começa a retornar ao Brasil; veja desafios E MAIS:

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