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futebol

Santos paga R$ 350 mil a Sánchez, por dívidas em direitos de imagem

Pagamento representa 35% do débito que o clube possui com o atleta. Peixe ainda deve R$ 750 mil ao uruguaio...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 05:00

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 05:00

Crédito: Ivan Storti/Santos
Na última semana, o Santos efetuou dois depósitos bancários que totalizam R$ 350 mil ao meia uruguaio Carlos Sánchez, para saldar parte da dívida de R$ 1 milhão referente ao atraso de direitos de imagem com o atleta, que é um dos líderes do elenco.
Após a conversa entre as partes sobre o assunto ser divulgada pelo “Esporte News Mundo”, o presidente do Peixe, Orlando Rollo, disse em entrevista coletiva virtual realizada na última sexta-feira (09) que havia feito o pagamento de parte da dívida com o meia, mas não havia informado valores, o que foi obtido em apuração feita pelo LANCE!.
– Tenho conversado muito com o Sánchez. Conversei na apresentação ao elenco e falei da dívida com ele sobre direito de imagem. Me comprometi a colocar essa dívida em dia – disse o mandatário em exercício do Santos, na ocasião. Rollo entrou em contato com Sánchez na noite deste sábado (11) solicitando a cessão da camisa 7, então utilizada pelo uruguaio, ao atacante Robinho, que firmou o seu retorno para a quarta passagem no Alvinegro. O pedido foi prontamente atendido por Sánchez, que classificou o “Rei das Pedaladas” como uma “lenda do clube”.
Aos 35 anos, Sánchez chegou ao Peixe em julho de 2018. No dia 1º de outubro de 2020, na vitória santista por 3 a 2 sobre o Olmipia (PAR), pela quinta rodada do grupo G da Libertadores, que deu a classificação ao Peixe para às oitavas de final do torneio, o atleta, que fez o primeiro gol do jogo, sofreu uma ruptura ligamentar no joelho esquerdo e não jogará mais esta temporada. O contrato do jogador com o Santos se encerrará em julho de 2021, sendo possível a assinatura de um pré-contrato com outros clubes interessados a partir de janeiro.

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