futebol

Santos oficializa acordo com Krasnodar por Cueva e lista problemas para gestão

Clube divulgou uma lista com dez problemas enfrentados pela atual gestão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jun 2021 às 19:21

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 19:21

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Santos anunciou nesta quinta-feira (17) um acordo com o Krasnodar (Rússia), no caso do atacante Cueva, comprado no início de 2019 por US$ 7 milhões. Ficou definido o pagamento da dívida até dezembro de 2023, evitando assim o risco de um possível novo transfer ban da FIFA.- Foram cinco meses de árdua negociação com o Krasnodar e hoje assinamos o acordo com parcelamento até 2023, tirando qualquer possibilidade de transfer ban - afirmou Rueda.
O Santos tem um processo arbitral na CAS (Corte Arbitral do Esporte) contra o atleta e o Pachuca (México). O Peixe foi vitorioso em primeira instância e aguarda a decisão final para outubro.
- Em caso de nova vitória, o valor será usado para antecipar o acordo com o Krasnodar - anunciou o presidente do Santos.- Mais um passo que o Santos está dando rumo à recuperação da credibilidade. Trabalhamos diariamente para nunca mais ter esse tipo de risco no clube. É inaceitável um clube como o nosso não poder contratar atletas por dívidas milionárias não honradas. Foi um momento que o Santos passou que queremos que fique no passado. Agora temos que honrar - destacou Rueda.
- No nosso planejamento tínhamos 10 problemas financeiros sérios que poderiam gerar transfer ban e prejudicar o fluxo de caixa do Clube. Tínhamos ideia de resolver em um ano e meio e estamos antecipados em seis meses - revelou.Santos fecha acordo com Krasnodar e evita risco de novo transfer ban.
Os problemas citados na nota são: dívidas com Hamburgo (Cléber Reis), Atlético Nacional (Felipe Aguilar), Brugge (Luan Peres), Huachipato (Soteldo), Krasnodar (Cueva), Doyen, Barcelona (Gabigol), Giuliano Bertolucci, dívidas trabalhistas e tributárias.

