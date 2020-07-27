Santos ocupa "Top 5" em engajamento nas redes sociais no primeiro semestre de 2020

O Santos está entre os cinco times brasileiros com mais engajamento nas redes sociais no primeiro semestre de 2020. Na quarta posição, o time está atrás apenas de Flamengo, Corinthians e São Paulo, justamente as três maiores torcidas do futebol brasileiro, segundo a pesquisa Ibope Repucom de 2018.

Com isso, o Alvinegro Praiano, em participação na web, fica à frente de Palmeiras, Vasco e Grêmio, clubes com número de torcedores maior que o Peixe, que registra 49,4 milhões de movimentações somando Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube, de acordo com o levantamento do Deportes & Finanzas, entre 1º de janeiro e 30 de junho. Atualmente, a comunicação santista nas redes está em campanha para que a Santos TV, canal oficial do clube no YouTube, atinja a marca de 1 milhão de inscritos. Até o fechamento da matéria, a plataforma contava com 912 mil adeptos.