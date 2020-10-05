Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos negocia venda de Lucas Veríssimo ao Benfica

Valor proposto pelos portugueses agrada a diretoria santista, que busca melhor condição de pagamento para confirmar o acerto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 11:34

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 11:34

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos negocia a venda de Lucas Veríssimo ao Benfica por 6 milhões de euros (R$ 39,8 milhões de reais na cotação atual). No entanto, as condições de pagamento travam o acordo até o momento.
A diretoria santista está satisfeita com a quantia proposta pelos portugueses, mas gostaria de receber o recurso a vista, enquanto o estafe dos Encarnados sugere a quitação entre cinco e seis parcelas. Caso a negociação avance e a equipe lusitana aceite se enquadrar no pedido dos santistas, a maior parte do valor levantado será transferido imediatamente ao Hamburgo (ALE), na busca por um acordo com os alemães para derrubar a ação que está na Fifa desde março e impede o Santos de registrar novos atletas. Em 2017, o Peixe contratou o zagueiro Cléber Reis e nunca pagou a equipe germânica. Hoje, com juros e multa, a dívida se encontra em 4,5 milhões de euros (correspondente a R$ 29,8 mi).
Além disso, o Peixe é alvo de uma ação do Huachipato (CHI) pelo não pagameto pelo atacante Soteldo, contratado no início do ano passado por 3,4 milhões de dólares (R$ 19,1 no câmbio do dia). Com isso, o Alvinegro tem até o dia 13 de outubro para pagar as pendências que possui com essas gremiações - ou pelo menos parte delas, para tentar algum acordo de renegociação e consequentemente retiradas das ações. Essas dívidas podem culminar até na perda e pontos do Alvinegro no Brasileirão.
Somado a Hamburgo (ALE) e Huachipato (CHI), o Santos também tem uma pendência com o Atlético Nacional (COL), pelo não pagamento de duas parcelas da compra do zagueiro Felipe Aguilar, vendido em março para o Atlético-PR por R$ 10 milhões (o Santos permanece com 50% dos direitos do jogador). No total, a dívida do Peixe com outros clubes gira em torno de R$ 52 milhões.
POSSÍVEL PERDA DE VERÍSSIMO
Internamente, a saída de Veríssimo é vista como uma perda muito grande, principalmente por parte da comissão técnica. Contudo, a diretoria santista não tem previsão de receitas para saldar as pendências e não vê outra alternativa a não ser negociar o jogador.
Para o martelo ser batido, a maioria dos integrantes do Comitê Gestor precisam assinar favoravelmente a venda e encaminhar a situação para a aprovação do Conselho Deliberativo, condição prevista no Estatuto Social santista, já que a dois meses ocorrerá a eleição que definirá o presidente do clube nos próximos três anos.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados