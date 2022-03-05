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Santos não perde da Ferroviária em Araraquara desde 1994

Desde então, foram cinco jogos, com três vitórias santistas e dois empates...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 12:00

Publicado em 05 de Março de 2022 às 12:00

O Santos enfrenta a Ferroviária neste sábado, às 18h30min, na Arena Fonte Luminosa pela décima rodada do Campeonato Paulista. Na briga para se afastar da zona do rebaixamento e buscar a classificação para o mata-mata, o Peixe precisa pontuar fora de casa e conta com um retrospecto positivo: não perde da Locomotiva em Araraquara desde 1994.Desde então foram cinco confrontos entre Santos e Ferroviária na Fonte Luminosa, todos válidos por Paulista. Sendo três vitórias santistas e dois empates. Já na Vila Belmiro, o Peixe perdeu para a Ferroviária em 2017.28/04/1994 – Santos 1 x 2 Ferroviária – Paulista – Fonte Luminosa05/04/1995 – Santos 1 x 0 Ferroviária – Paulista – Fonte Luminosa17/02/1996 – Santos 3 x 0 Ferroviária – Paulista – Fonte Luminosa04/07/2010 – Santos 3 x 0 Ferroviária – Amistoso – Fonte Luminosa10/02/2018 – Santos 2 x 2 Ferroviária – Paulista – Fonte Luminosa16/02/2020 – Santos 0 x 0 Ferroviária – Paulista – Fonte Luminosa
Crédito: ArenadaFonteLuminosavaireceberapartidaentreSantoseFerroviária(Foto:Divulgação

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