Santos não consegue liberar CT e viaja para Atibaia nesta terça

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos não conseguiu a liberação para seguir treinando no CT Rei Pelé durante a fase mais restritiva na Baixada Santista no combate a Pandemia da Covid-19. Com isso, o elenco viaja nesta terça-feira para Atibaia, onde ficará no Bourbon Resort, que será exclusivo para o clube no período.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA programação ainda não foi confirmada, pois o Santos aguarda a confirmação das reservas, mas todos que estarão na viagem já realizaram testes de Covid. A tendência é que o grupo fica na cidade até sexta-feira e passe o final de semana em casa, voltando para Atibaia na segunda (29). Uma viagem antecipada para a Argentina não está descartada. O CT Rei Pelé está vetado até dia 4.