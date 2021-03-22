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futebol

Santos não consegue liberar CT e viaja para Atibaia nesta terça

Técnico Ariel Holan terá duas semanas de treino até os confrontos da Copa Libertadores...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 15:48

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 15:48
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos não conseguiu a liberação para seguir treinando no CT Rei Pelé durante a fase mais restritiva na Baixada Santista no combate a Pandemia da Covid-19. Com isso, o elenco viaja nesta terça-feira para Atibaia, onde ficará no Bourbon Resort, que será exclusivo para o clube no período.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA programação ainda não foi confirmada, pois o Santos aguarda a confirmação das reservas, mas todos que estarão na viagem já realizaram testes de Covid. A tendência é que o grupo fica na cidade até sexta-feira e passe o final de semana em casa, voltando para Atibaia na segunda (29). Uma viagem antecipada para a Argentina não está descartada. O CT Rei Pelé está vetado até dia 4.
O Bourbon Atibaia Resort fica em uma área de 400 mil m², a cerca de 50 km da cidade de São Paulo. O local conta com uma grande estrutura de treinamentos, incluindo um campo de futebol com medidas oficiais.Com o Campeonato Paulista paralisado até o dia 30, a preocupação do Santos é o jogo contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores da América. O jogo de ida está marcado para o dia 6 de abril, em Buenos Aires.

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