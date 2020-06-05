Santos mantém pagamento do salário de maio com mesma redução

O Santos manteve o desconto de 70% no salário dos jogadores neste mês de maio. A medida foi tomada no começo de maio, em razão da parada do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o clube realizou o pagamento de 30% dos ordenados nesta sexta-feira.
Para os próximos meses, a diretoria do Santos negocia um acordo com os jogadores, conforme publicado pela 'Gazeta Esportiva' e confirmado pelo LANCE!. A redução permaneceria a mesma, mas o reembolso dos valores devidos seria feito de forma diferente.
O Peixe oferece 45% dos valores devidos em seis parcelas após o retorno das competições. Os atletas querem o reembolso ainda em 2020, entre os meses de outubro e dezembro. Enquanto outros clubes suspenderam os direitos de imagem, o Santos continua pagando o benefício nesses meses de pandemia.
O Santos pagou 100% dos salários para os funcionários que recebem até R$ 6 mil. A folha de março já foi quitada integralmente para todos.E MAIS:Sampdoria oferece R$ 26 mi ao Santos para contratar VeríssimoO mundo em 2011, ano em que o Santos conquistou o tri da LibertadoresOs artilheiros do Santos no título da Libertadores em 2011; relembre E MAIS: