Santos libera lateral-esquerdo Romário por empréstimo ao Coritiba

O lateral-esquerdo Romário não deve retornar ao Santos depois do empréstimo ao Cuiabá. O jogador foi liberado pelo Peixe para defender o Coritiba durante a temporada 2021. O contrato de empréstimo vai até dezembro. A informação foi publicada inicialmente pelo Globoesporte.com.
Romário tem contrato com o Santos até o final de 2022, mas o desempenho dele na Série B 2020 não foi suficiente para convencer o Santos a reintegrá-lo, mesmo precisando de reforço na posição. Para o acerto com a equipe paranaense, faltam somente os exames médicos e a assinatura do contrato.
Atualmente, o Santos conta somente com Felipe Jonatan para a posição de lateral-esquerdo. Quando ele não pode jogar, Wagner Leonardo, Wellington Tim ou outros nomes são improvisados no setor.Romário fez apenas dois jogos com a camisa santista no Paulistão de 2017 e não agradou ao ex-técnico Jair Ventura, sendo liberado para empréstimos. Antes de ser repassado ao Cuiabá, Romário foi cedido pelo Peixe para Ceará, Bragantino, Red Bull Brasil, Guarani e Vila Nova, e Mirassol.