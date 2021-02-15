futebol

Santos libera lateral-esquerdo Romário por empréstimo ao Coritiba

Jogador estava emprestado ao Cuiabá e tem contrato com o Peixe até o final de 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2021 às 16:22

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 16:22

Crédito: C2 Sports
O lateral-esquerdo Romário não deve retornar ao Santos depois do empréstimo ao Cuiabá. O jogador foi liberado pelo Peixe para defender o Coritiba durante a temporada 2021. O contrato de empréstimo vai até dezembro. A informação foi publicada inicialmente pelo Globoesporte.com.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroRomário tem contrato com o Santos até o final de 2022, mas o desempenho dele na Série B 2020 não foi suficiente para convencer o Santos a reintegrá-lo, mesmo precisando de reforço na posição. Para o acerto com a equipe paranaense, faltam somente os exames médicos e a assinatura do contrato.
Atualmente, o Santos conta somente com Felipe Jonatan para a posição de lateral-esquerdo. Quando ele não pode jogar, Wagner Leonardo, Wellington Tim ou outros nomes são improvisados no setor.Romário fez apenas dois jogos com a camisa santista no Paulistão de 2017 e não agradou ao ex-técnico Jair Ventura, sendo liberado para empréstimos. Antes de ser repassado ao Cuiabá, Romário foi cedido pelo Peixe para Ceará, Bragantino, Red Bull Brasil, Guarani e Vila Nova, e Mirassol.

Tópicos Relacionados

coritiba santos
Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista de 18 anos morre após ser atingido por caminhão em Pinheiros
Imagem de destaque
Por que a guerra do Irã ameaça o coração do agronegócio brasileiro
Imagem de destaque
BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão

