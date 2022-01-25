Santos libera e Bruno Marques viaja para Portugal para acertar com o Arouca

O atacante Bruno Marques, do Santos, viajou para Portugal nesta terça-feira (25) para finalizar o acordo com o Arouca e se tornar jogador do clube por empréstimo até junho de 2023, com opção de compra fixada em 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,1 milhões).A confirmação partiu de Lecca de Carmago, empresário do atleta, em contato ao DIÁRIO DO PEIXE. Ele, inclusive, viajou pelo Velho Continente em busca de propostas para que o atacante tenha mais chances de atuar. Em 2021, foram apenas 15 jogos com a camisa do Peixe.