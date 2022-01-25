Santos libera e Bruno Marques viaja para Portugal para acertar com o Arouca

O atacante Bruno Marques, do Santos, viajou para Portugal nesta terça-feira (25) para finalizar o acordo com o Arouca e se tornar jogador do clube por empréstimo até junho de 2023, com opção de compra fixada em 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,1 milhões).A confirmação partiu de Lecca de Carmago, empresário do atleta, em contato ao DIÁRIO DO PEIXE. Ele, inclusive, viajou pelo Velho Continente em busca de propostas para que o atacante tenha mais chances de atuar. Em 2021, foram apenas 15 jogos com a camisa do Peixe.
Outros clubes do país europeu buscaram informações sobre o jogador, mas o Arouca avançou no negócio após formalizar a proposta. O Comitê de Gestão do clube já aprovou a negociação. Para finalizar a transação, aguardam Bruno Marquês voltar da Covid-19.Bruno Marques tem 22 anos e teve seu contrato renovado recentemente. Para mantê-lo, o Peixe teve de pagar R$ 600 mil em três parcelas ao Lagarto por 70% dos direitos econômicos. O ex-time fica com 30%. No Santos, foram 33 jogos e quatro gols marcados.