Santos leva melhor em 'decisão' por vaga na pré-Libertadores e vence o Corinthians na Vila

Crédito: Twitter/Santos FC

Na "decisão" na busca pela última vaga para a próxima edição da pré-Libertadores, o Santos saiu vencedor no clássico contra o Corinthians, na noite desta quarta-feira (17), em jogo atrasado da 33ª rodada, na Vila Belmiro.

O jogo foi morno, mas o bom início de segundo tempo do Peixe, momento em que o venezuelano Soteldo, que começou a partida no banco de reservas por conta de uma lesão muscular, esteve em campo, garantiu a vitória santista. O único tento do jogo foi anotado pelo garoto Marcos Leonardo, aos 10 minutos da etapa final.

Com o triunfo, o Alvinegro Praiano subiu na tabela e chegou a oitava posição do Brasileiro, e, momentaneamente, belisca a vaga na fase prévia da principal competição sul-americana. Com 53 pontos, o Santos abre três de vantagem para o Athletico-PR, nono colocado, e quatro para o Corinthians, que estaciona nos 49 pontos e chega a segunda derrota seguida.

Os dois times possuem mais dois jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta Fluminense, em casa, e Bahia, fora, enquanto os corintianos encaram o Vasco, em Itaquera, e encerram a participação na competição nacional diante do atual líder, Internacional, em Porto Alegre. CORINTHIANS COMEÇA MELHOR

Parecia que o jogo era em Itaquera, da forma que o Timão se impôs ofensivamente nos primeiros 12 minutos do clássico, foram três boas oportunidades criadas, todas elas passando por Mateus Vital. Na primeira, aos dois minutos de jogo, o camisa 22 encarou a marcação de Pará, encheu o pé de média distância e obigou João Paulo fazer uma boa defesa. Na segunda, aos cinco, o meia enfiou passe preciso para Gustavo Mosquito que foi travado na hora do chute. A terceira, aos 12, Vital inverteu jogo para Michel Macedo pelo lado direito, que ajeitou para Gabriel chegar chutando e mandando por cima do gol.

APAGÃO NA VILA

Um minuto após a terceira boa chance corintiana um blackout atingiu parte dos refletores da Vila Belmiro deixando a partida paralisada por 15 minutos. O estádio já havia registrado quedas de energia nos dois outros clássicos que recebeu pelo Campeonato Brasileiro, em setembro e dezembro de 2020, nos empates por 2 a 2 contra São Paulo e Palmeiras respectivamente.

ALÉM DA LUZ, FUTEBOL TAMBÉM CAIU NA VILA

Quando a luz retornou e a bola voltou a rolar na Vila Belmiro quem caiu foi o futebol das duas equipes. O Peixe tinha mais a bola, mas não criava, concentrando o jogo no seu campo de ataque mas de forma inoperante, enquanto o Timão perdeu o ímpeto do início do jogo, deixando a partida morna na segunda parte do primeiro tempo.

COM SOTELDO, SANTOS ACORDA NO SEGUNDO TEMPO

Com um desconforto muscular, o atacante Soteldo não treinou nas vésperas do clássico, foi avaliado no vestiário e começou a partida entre os reservas. Porém, com o desempenho abaixo da média do Peixe no primeiro tempo foi acionado no intervalo.

A entrada do venezuelano foi um divisor de águas para um Santos que nos primeiros 45 minutos finalizou apenas duas vezes (sendo uma no gol) mesmo tendo 62% de posse de bola. Com 10 minutos do segundo tempo, o Alvinegro Praiano havia finalizado mais seis vezes, sendo quatro de forma correta.

PEIXE ABRE O PLACAR

De tanto volume e intensidade no início da etapa final, não demorou muito para o Santos abrir o placar, o que aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo, em jogada que começou com Soteldo, que arriscou de fora da área, obrigando Cássio a fazer grande defesa, mas a defesa corintiana não abafou o rebote, que caiu nos pés de Marinho, do lado direito de ataque, que cruzou por baixo para Marcos Leonardo completar, marcando o seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro. SOTELDO DEIXA O CAMPO

Após mudar a dinâmica do jogo, por parte do Santos, no segundo tempo, e ter participado ativamente do gol santista, Soteldo não conseguiu seguir em campo. O atacante vltou a sentir dores musculares e foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo, para a entrada de Jean Mota.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosFICHA TÉCNICASANTOS 1 X 0 CORINTHIANS - 33ª RODADA DO BRASILEIRO

Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)Data e hora: 17 de fevereiro de 2021, às 19h (horário de Brasília)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias AraújoAssistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Árbitro de vídeo: Márcio Henrique de Gois (SP)Cartões amarelos: -Cartões vermelhos: -

GOLS: 1-0 Marcos Leonardo (10'/2T)

SANTOS: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry (Vinicius Balieiro, 39'/2T) e Ivonei; (Soteldo, intervalo) (Jean Mota, 18'/2T) Marinho (Madson, 39'/2T), Marcos Leonardo (Bruno Marques, 26'/2T) e Lucas Braga. Técnico: Cuca.