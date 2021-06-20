Santos leva ampla vantagem sobre o São Paulo em confrontos na Vila

Crédito: John será mais uma vez titular do gol do Santos na partida deste domingo, na Vila (Divulgação Twitter Santos

Palco do duelo deste domingo (20/06) entre Santos e São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, a Vila Belmiro pode ser uma arma importante para o Alvinegro vencer pela segunda vez na atual edição da competição nacional.De acordo com números levantados pelo Acervo Santos FC, a casa que já foi do Rei Pelé, de Neymar, Robinho e tantos outros craques, e que hoje vê nascer novos talentos como Kaio Jorge e Kaiky, é aliada do Peixe contra a equipe do Morumbi.Em 108 jogos disputados no Alçapão mais famoso do mundo, foram 47 vitórias e 28 empates do Santos, contra 33 do rival.

O histórico em Campeonatos Brasileiros é mais equilibrado e, por enquanto, pende a favor da equipe que neste domingo é visitante.

Foram 71 duelos, com 26 vitórias do Santos, 16 empates e 29 derrotas.

Na contagem geral, em 314 jogos disputados desde 11 de maio de 1930, época em que o São Paulo ainda se chamava São Paulo da Floresta, foram registradas 105 vitórias do Santos, 74 empates e 135 vitórias do rival.

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