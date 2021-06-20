Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos leva ampla vantagem sobre o São Paulo em confrontos na Vila

Em 108 jogos disputados no Alçapão mais famoso do mundo, foram 47 vitórias do Alvinegro Priano e 28 empates, contra 33 triunfos da equipe do Morumbi...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jun 2021 às 09:00

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 09:00

Crédito: John será mais uma vez titular do gol do Santos na partida deste domingo, na Vila (Divulgação Twitter Santos
Palco do duelo deste domingo (20/06) entre Santos e São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, a Vila Belmiro pode ser uma arma importante para o Alvinegro vencer pela segunda vez na atual edição da competição nacional.De acordo com números levantados pelo Acervo Santos FC, a casa que já foi do Rei Pelé, de Neymar, Robinho e tantos outros craques, e que hoje vê nascer novos talentos como Kaio Jorge e Kaiky, é aliada do Peixe contra a equipe do Morumbi.Em 108 jogos disputados no Alçapão mais famoso do mundo, foram 47 vitórias e 28 empates do Santos, contra 33 do rival.
O histórico em Campeonatos Brasileiros é mais equilibrado e, por enquanto, pende a favor da equipe que neste domingo é visitante.
Foram 71 duelos, com 26 vitórias do Santos, 16 empates e 29 derrotas.
Na contagem geral, em 314 jogos disputados desde 11 de maio de 1930, época em que o São Paulo ainda se chamava São Paulo da Floresta, foram registradas 105 vitórias do Santos, 74 empates e 135 vitórias do rival.
Baixe o app do Lance! e tenha os resultados do Brasileirão na sua mão
O São Paulo também leva vantagem no saldo de gols, tendo marcado 521 e sofrido 449.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados