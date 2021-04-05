Santos internaliza serviços e economiza R$ 2,5 milhões por ano

O Santos internalizou os serviços de segurança e limpeza do clube. Com isso, os contratos das empresas que eram terceirizadas foram revertidos e o clube terá uma economia de R$ 2,5 milhões por ano.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Vamos otimizar o trabalho e nesses valores já estão incluídos folguistas, seguro, uniformes, descontados os funcionários que atuavam no Business Center, na capital. Seguimos trabalhando para reestruturar o clube e torná-lo viável - reforçou o presidente Andres Rueda.
Devido ao momento financeiro crítico, o Peixe está fazendo diversos corte. Demitiu alguns funcionários com salários altos, demitiu ex-jogadores, como Renatinho, que atuava coordenador de futebol, e Alberto, que estava na coordenação das Franquias e Embaixadas do clube.Com o patrocínio máster da Sumup, o Santos começou a caminhar e eliminar algumas dívidas. Inclusive, na última semana a diretoria pagou alguns salários, direitos de imagem que estavam atrasados e metade das premiações da Copa Libertadores.