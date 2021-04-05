Santos internaliza serviços e economiza R$ 2,5 milhões por ano

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos internalizou os serviços de segurança e limpeza do clube. Com isso, os contratos das empresas que eram terceirizadas foram revertidos e o clube terá uma economia de R$ 2,5 milhões por ano.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Vamos otimizar o trabalho e nesses valores já estão incluídos folguistas, seguro, uniformes, descontados os funcionários que atuavam no Business Center, na capital. Seguimos trabalhando para reestruturar o clube e torná-lo viável - reforçou o presidente Andres Rueda.