Santos inscreve Lucas Venuto, Renyer e Alexandre Tam no Paulistão

O Santos inscreveu mais três jogadores no Campeonato Paulista: os atacantes Lucas Venuto e Alexandre Tam foram inscritos na lista A da competição, o atacante Renyer foi inscrito na lista B destinada aos atletas das categorias de base.
O Peixe conta com 24 jogadores inscritos na lista A e o máximo são 26. Jogadores como Madson e Laércio ainda não estão inscritos no torneio. Ainda tem mais duas vagas até o final da primeira fase. Depois, o clube poderá fazer trocas. Já a lista B não tem limites.Veja a lista A do Santos
Goleiros: João Paulo, John e VladimirLaterais: Pará e Felipe JonatanZagueiros: Alex, Luan Peres, Luiz Felipe, Sabino e Wagner LeonardoVolantes: Alison, Vinícius Balieiro e Guilherme NunesMeia: Jean Mota e Anderson CearáAtacantes: Arthur Gomes, Bruno Marques, Lucas Braga, Marinho, Tailson, Soteldo, Copete, Lucas Venuto e Alexandre Tam
Veja a lista B do Santos
Goleiros: Paulo MazotiLaterais: Sandro, Mikael e PedrinhoZagueiros: Kaiky Fernandes, Robson Reis, JhonnathanVolantes: Sandry e IvoneiMeia: Lucas Lourenço e Kevin MalthusAtacantes: Allanzinho, Ângelo, Gabriel Pirani, Fernandinho Paiva, Renyer, Kaio Jorge, Marcos Leonardo