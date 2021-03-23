futebol

Santos inscreve Lucas Venuto, Renyer e Alexandre Tam no Paulistão

Clube chega a 24 inscritos na lista A da competição. Restam apenas duas vagas...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 10:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 10:39
Crédito: Ivan Storti
O Santos inscreveu mais três jogadores no Campeonato Paulista: os atacantes Lucas Venuto e Alexandre Tam foram inscritos na lista A da competição, o atacante Renyer foi inscrito na lista B destinada aos atletas das categorias de base.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Peixe conta com 24 jogadores inscritos na lista A e o máximo são 26. Jogadores como Madson e Laércio ainda não estão inscritos no torneio. Ainda tem mais duas vagas até o final da primeira fase. Depois, o clube poderá fazer trocas. Já a lista B não tem limites.Veja a lista A do Santos
Goleiros: João Paulo, John e VladimirLaterais: Pará e Felipe JonatanZagueiros: Alex, Luan Peres, Luiz Felipe, Sabino e Wagner LeonardoVolantes: Alison, Vinícius Balieiro e Guilherme NunesMeia: Jean Mota e Anderson CearáAtacantes: Arthur Gomes, Bruno Marques, Lucas Braga, Marinho, Tailson, Soteldo, Copete, Lucas Venuto e Alexandre Tam
Veja a lista B do Santos
Goleiros: Paulo MazotiLaterais: Sandro, Mikael e PedrinhoZagueiros: Kaiky Fernandes, Robson Reis, JhonnathanVolantes: Sandry e IvoneiMeia: Lucas Lourenço e Kevin MalthusAtacantes: Allanzinho, Ângelo, Gabriel Pirani, Fernandinho Paiva, Renyer, Kaio Jorge, Marcos Leonardo

