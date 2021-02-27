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futebol

Santos inscreve 18 atletas na lista A do Paulistão: Veja nomes

Lesionados, Madson, Laércio e Kaio Jorge ficaram fora da lista inicial do Peixe...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 09:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 09:36
Crédito: O goleiro Vladimir será o titular do Santos na estreia no Paulistão (Ivan Storti/Santos FC
O Santos inscreveu apenas 18 atletas na lista A do Campeonato Paulista. Os clubes tinham até esta sexta para inscreverem os jogadores para a rodada inicial do Estadual. A lista A pode ter até 26 nomes.
>> Confira a classificação final do Campeonato BrasileiroLesionados, o lateral-direito Madson e o zagueiro Laércio e o atacante Kaio Jorge ficaram fora da lista inicial, assim como o uruguaio Carlos Sánchez e o atacante Raniel. O volante Guilherme Nunes também não foi inscrito. Nenhum dos atletas que voltaram de empréstimo foi inscrito.
Na lista B o Santos inscreveu 12 atletas. Entre eles estão o zagueiro Kaiky Fernandes, o volante Sandry e o atacante Ângelo. Marcos Leonardo e Renyer, que estão com a Seleção Sub-18 não foram inscritos ainda. Outra ausência na lista é o zagueiro Derick, que ainda não acertou a renovação de contrato.Os clubes tem até o dia 9 de abril para completarem a lista de 26 atletas. Depois disso, ainda poderão fazer quatro trocar antes das quartas-de-final da competição.
O Santos estreia no Paulistão neste domingo, às 19 horas, diante do Santo André, no estádio do Canindé. O Peixe está no grupo D ao lado de Mirassol, Guarani e São Caetano.
Veja a lista A do Santos
Goleiros: João Paulo, John e VladimirLaterais: Pará e Felipe JonatanZagueiros: Alex, Luan Peres, Luiz Felipe e Wagner LeonardoVolantes: Alison e Vinícius BalieiroMeia: Jean MotaAtacantes: Arthur Gomes, Bruno Marques, Lucas Braga, Marinho, Tailson e Soteldo
Veja a lista B do Santos
Goleiros: Paulo MazotiLaterais: Sandro, MikaelZagueiros: Kaiky Fernandes e Robson ReisVolantes: Sandry e IvoneiMeia: Lucas Lourenço e Kevin MalthusAtacantes: Allanzinho, Ângelo e Gabriel Pirani

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