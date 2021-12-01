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futebol

Santos inicia conversas para contratar o atacante William, do Palmeiras

Atacante tem contrato até o final de 2022, mas perdeu espaço no clube. Proximidade com Edu Dracena, executivo de futebol do Peixe, pode facilitar a negociação...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 09:45

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 09:45

O Santos abriu negociações com Palmeiras para contratar o atacante Willian Bigode. As conversas estão em estágio inicial, mas o Peixe vê a presença de Edu Dracena em seu departamento de futebol como fator importante para que o negocio possa acontecer. Vale lembrar que no dia 15 de dezembro, Leila Pereira, nova presidente do clube, assume o comando.A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Alexandre Praetzel.
Na equipe paulista desde 2017, Bigode renovou seu contrato em junho deste ano até dezembro de 2022, mas acabou perdendo espaço nesta temporada. Em 2021, foram apenas 35 jogos, sendo apenas dois na Taça Libertadores. Na final, por exemplo, não figurou nem no banco de reservas.Aos 35 anos, Willian começou sua carreira no Guarani, de Campinas. Após isso, passou por Athletico-PR, Vila Nova, Figueirense, Corinthians, Metalist (Ucrânia), Cruzeiro e Palmeiras. Conquistou 3 Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Mineiro, 4 Campeonatos Brasileiros e um Paulistão.
Ao todo, com a camisa do Palmeiras, disputou 253 jogos e marcou 66 gols. No Corinthians, outro rival santista, foram 82 jogos e 15 gols.
Crédito: OatacanteWilliampodetrocaroPalmeiraspeloSantos(Foto:CesarGreco/Ag.Palmeiras/Divulgação

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