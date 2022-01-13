futebol

Santos goleia o Chapadinha e está classificado para a 3ª fase da Copinha

Patati e Rwan Seco se destacam novamente em grande atuação coletiva do Peixe...
Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 21:49

O Santos venceu a equipe do Chapadinha (MA) nesta quarta-feira (12) pelo placar de 3 a 0, jogo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a primeira em formato mata-mata. Os gols santistas na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), foram marcados por Jhonnathan, Rwan Seco e Weslley Patati.Com o resultado, os Meninos da Vila avançam à terceira fase, que será disputada em jogo único contra a Ferroviária. A equipe de Araraquara se classificou em segundo lugar do Grupo 8, o mesmo do Alvinegro Praiano na primeira fase, e eliminou o Nova Iguaçu (RJ) nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (12). O duelo entre as equipes acontece na próxima sexta-feira (14), mais uma vez na Arena Fonte Luminosa, ainda com horário a ser definido.O jogo
Com apenas dois minutos jogados, o Peixe já chegou com perigo à meta adversária. Sandro Perpétuo invadiu a área pela direita mas acabou travado pelo goleiro. Rwan Seco conseguiu recuperar a bola, mas sem ângulo, acabou finalizando na rede pelo lado de fora.Pouco depois, aos seis minutos, os Meninos da Vila quase abriram o placar com Rwan Seco. Após jogada em velocidade pela direita, Ed Carlos recebeu a bola na entrada da área e acertou cruzamento preciso para o camisa 10, Rwan Seco. De cabeça, o atacante acabou mandando a bola por cima do travessão.
Aos nove minutos, Weslley Patati chegou à entrada da área e arriscou para o gol com força, parando em defesa segura do goleiro Vittor em seu canto inferior direito.
Mas foi aos 12 minutos que o Santos conseguiu abrir o placar na Arena Fonte Luminosa. Após boa jogada do lateral Sandro Perpétuo pela direita, a bola sobrou para Jhonnathan na entrada da área. O camisa 5 chutou com muita força para o gol e contou com desvio na marcação para colocar a bola no fundo das redes.
Depois do primeiro gol, os Meninos da Vila mantiveram o domínio da partida. Aos 20 minutos, Lucas Barbosa chutou com muita força de fora da área e fez a bola sair pela linha de fundo, triscando na trave direita.
Com 40 minutos jogados na primeira etapa, Patati cruzou com precisão na cabeça de Lucas Barbosa, que parou em grande defesa do goleiro da equipe maranhense, que desviou para escanteio. No lance seguinte, após cobrança de escanteio de Lucas Pires, Jhonnathan tentou desviar de cabeça para o gol e foi bloqueado. No entanto, a bola voltou para o camisa 5, que cruzou na cabeça de Rwan Seco, colado na trave, que conseguiu completar para as redes.
E ainda antes do intervalo, aos 45 do primeiro tempo, o Santos ampliou a vantagem para 3 a 0 com Weslley Patati. Após boa troca de passes de Rwan Seco e Lucas Barbosa pela esquerda, a bola sobrou para Lucas Pires, que teve espaço para finalizar. A bola batida rasteira foi defendida pelo goleiro Vittor, mas no rebote o camisa 7 santista foi rápido para chegar na segunda trave e marcar o terceiro tento santista.
No segundo tempo, com o placar controlado, a partida perdeu um pouco do ritmo que teve nos minutos finais da etapa inicial. Com 21 minutos, Fernandinho recebeu pela esquerda do ataque e finalizou com força, mas a bola passou à esquerda da meta. Em seguida, aos 24, foi a vez de Nycollas Lopo arriscar de longe, parando em nova defesa de Vittor.
Já aos 30 minutos, Fernandinho chegou a fazer o quarto gol santista após rebote da finalização de Nycollas Lopo, mas a arbitragem marcou posição irregular do camisa 17 e anulou o tento.
FICHA TÉCNICA
SANTOS 3 X 0 CHAPADINHALocal: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)Data: quarta-feira, 12 de janeiro de 2022Horário: 19h30Árbitro: Márcio Mattos dos SantosAssistentes: Edson Rodrigues dos Santos e Leonardo José Rodolfo BrandiniGols: (SFC) Jhonnathan aos 12′, Rwan Seco aos 41′ e Weslley Patati aos 45′ do 1ºTSantos FC: Diógenes; Sandro Perpétuo (Andrey), Derick (Thiago Balieiro), Jair e Lucas Pires; Jhonnathan, João Victor (Matheus Nunes) e Ed Carlos (Fernandinho); Weslley Patati, Lucas Barbosa (Pedrinho) e Rwan Seco (Nycollas). Técnico: Elder CamposChapadinha: Vittor (Daniel); Papel, Marlon, Davi e Buriti (João); Richardson, Jojo e Ítalo; Gustavo (Pedro), Inglison (Eduardo) e Mateus (Vitor). Técnico: Eugênio Rodrigues
