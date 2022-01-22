Santos goleia o América-MG e está na final da Copa São Paulo

O Santos venceu o América-MG por 3 a 0, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e conquistou vaga na grande decisão do torneio. No Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), os gols do Santos na noite desta sexta-feira (21) foram marcados por Lucas Barbosa (duas vezes) e Weslley Patati.Na grande decisão da Copinha, o Alvinegro Praiano terá pela frente o vencedor do confronto entre São Paulo e Palmeiras, marcado para a noite deste sábado (22). A final do torneio mais importante das categorias de base acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, mas ainda não tem local nem horário confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O Peixe busca o tetracampeonato da competição.O jogo
A primeira chegada do Santos ao ataque aconteceu ainda aos três minutos da etapa inicial. Após boa roubada de bola no meio de campo, João Victor abriu para Rwan Seco na entrada da área. Desequilibrado pela marcação, o camisa 10 finalizou por cima da meta.Aos 16 minutos, o Santos abriu o placar no Estádio Anacleto Campanella com gol de Lucas Barbosa. Ed Carlos recebeu bola na entrada da área, cortou a marcação e soltou chute cruzado com muita força para o gol, fazendo a bola explodir no travessão. No rebote, Lucas Barbosa, bem posicionado na segunda trave, escorou de cabeça para o gol vazio.
Com 22, Weslley Patati ganhou na velocidade de seu marcador pelo lado direito do campo de ataque, invadiu a área e tentou finalização cruzada com muita força, acertando a rede pelo lado de fora. Dez minutos depois, o Peixe teve nova chance após cobrança de escanteio pela direita. Derick escorou para o gol e o goleiro Cássio se esticou para fazer a defesa, espalmando a bola para o travessão.
Já na segunda etapa, aos dois minutos, Weslley Patati partiu em velocidade pela esquerda do campo de ataque e fintou os marcadores para ficar em condições de finalizar. Na tentativa do chute rasteiro, a bola ficou nas mãos do goleiro Cássio, que encaixou a bola em seu canto direito.
Após nova descida de Weslley Patati pela esquerda, o Santos chegou ao segundo gol, novamente com Lucas Barbosa. O camisa 7 santista chegou com velocidade à linha de fundo e bateu cruzado em direção à meta. No rebote do goleiro, Lucas Barbosa foi esperto e bem colocado para concluir para o fundo das redes.
Com 27 minutos da segunda etapa, Weslley Patati marcou o terceiro gol santista após bela jogada individual. Ele recebeu a bola pela direita, cortou para o meio na entrada da grande área e foi fintando seus marcadores até ficar livre para finalizar. No chute cruzado, ele colocou a bola no canto inferior direito, sem chances de defesa para Cássio.
FICHA TÉCNICA
AMÉRICA-MG 0 X 3 SANTOSLocal: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)Data: sexta-feira, 21 de janeiro de 2022Horário: 20hÁrbitro: Fabiano Monteiro dos SantosAssistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Robson Ferreira OliveiraGols: (SFC) Lucas Barbosa, aos 16′ do 1ºT, aos 9′ do 2ºT e Weslley Patati, aos 27′ do 2ºTCartões Amarelos: (SFC) Lucas Pires e Lucas BarbosaSantos FC: Diógenes; Andrey, Derick, Jair e Lucas Pires (Pedrinho); Jhonnathan (Rafael Moreira), João Victor e Ed Carlos (Fernandinho); Weslley Patati (Caio Henrique), Lucas Barbosa (Matheus Nunes) e Rwan Seco (Nycollas Lopo). Técnico: Elder CamposAmérica-MG: Cassio; Vinícius Gabriel (Lucas Gabriel), Júlio, Rodolfo e Jurandir; Kevyn, Diogo e Matheus Henrique; Theo (Renato), Kanté e Adyson. Técnico: William Almeida