AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Santos foi vítima de 'Lei do Ex' em nove dos 23 gols sofridos no Brasileirão

Seis dos últimos oito gols sofridos pelo Peixe foram marcados por ex-jogadores do clube; no sábado, Gabriel Barbosa fez três no triunfo do Flamengo por 4 a 0, na Vila Belmiro...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 17:00
Crédito: Gabigol fez três gols e se envolveu em polêmica com diretores do Santos (Alexandre Vidal/Flamengo
Na derrota para o Flamengo por 4 a 0, o Santos voltou a ser vítima de uma situação que tem sido costumeira contra o clube: a chamada "lei do ex". Três dos quatro gols da equipe carioca foram marcados pelo atacante Gabriel Barbosa, revelado nas categorias de base do clube.No Campeonato Brasileiro, nada menos do que nove dos 23 gols sofridos pelo Santos foram marcados por jogadores revelados ou com passagens pela Vila Belmiro, sendo seis dos últimos oito gols sofridos pelo clube uma aplicação da famosa e indesejada Lei do Ex.
O Santos experimentou isso logo na estreia no Brasileirão. Na derrota para o Bahia, em Salvador, dois dos três gols sofridos pela equipe foram marcados pelo meia Thaciano. Na derrota para o Fluminense, mais um gol de ex-santista, o meia-atacante Nenê.A Lei do Ex deu uma trégua ao clube até a sequência citada anteriormente, de seis dos últimos oito gols sofridos pela equipe. Na derrota para o Atlético-GO, o gol do adversário foi marcado pelo atacante Zé Roberto, que teve passagem pelo sub-23 do Peixe.
No empate em 1 a 1 com o Fortaleza, gol de Lucas Crispim, atacante da geração Neymar. No empate por 2 a 2 com o Internacional, gol de Yuri Alberto, da geração Rodrygo.
Para finalizar, neste sábado foram três gols de Gabigol, que chegou a discutir e provocar diretores do Santos que estavam em um camarote na Vila Belmiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caldos e sopas servidos no restaurante d'Bem
Sopas cremosas e até fondue de polenta: 7 pratos de inverno para provar no ES
Imagem de destaque
As pessoas com tipo raro de nanismo que podem guardar 'segredo' contra câncer e diabetes: 'Vivemos em um mundo de gigantes'
Imagem de destaque
Clube Álvares Cabral é suspenso de atividades esportivas por seis meses por caso de injúria racial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados