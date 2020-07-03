Santos fecha parceria com nova empresa de isotônicos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A Moove Nutrition, linha de suplementos naturais desenvolvidos a partir da extração de nutrientes vindos de frutas, hortaliças e vegetais, é a nova parceira do Santos Futebol Clube. Ela será a nova fornecedora de isotônico do Peixe. O contrato é válido por 18 meses.

- Mais um novo parceiro importante para o Clube. O trabalho de marketing e comercial não se limita aos patrocínios de uniformes, mas também atua na busca de parcerias em segmentos fundamentais para o Clube como o de isotônicos. Damos boas vindas à Moove Nutrition e convidamos nosso torcedor a conhecer seus produtos - afirmou José Carlos Peres, presidente do Peixe.