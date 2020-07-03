Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos fecha parceria com nova empresa de isotônicos

Moove Nutrition substituirá a Gatorade, antiga parceira do clube, por um ano e meio. Os produtos da empresa já estão disponíveis no CT Rei Pelé para a hidratação dos jogadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 19:37

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 19:37

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A Moove Nutrition, linha de suplementos naturais desenvolvidos a partir da extração de nutrientes vindos de frutas, hortaliças e vegetais, é a nova parceira do Santos Futebol Clube. Ela será a nova fornecedora de isotônico do Peixe. O contrato é válido por 18 meses.
- Mais um novo parceiro importante para o Clube. O trabalho de marketing e comercial não se limita aos patrocínios de uniformes, mas também atua na busca de parcerias em segmentos fundamentais para o Clube como o de isotônicos. Damos boas vindas à Moove Nutrition e convidamos nosso torcedor a conhecer seus produtos - afirmou José Carlos Peres, presidente do Peixe.
Vale destacar que o acordo com o Santos não prevê anúncios no uniforme, somente fornecimentos de produtos. A empresa também tem parceria com o Corinthians e um dos donos é o ator e empresário Felipe Titto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados