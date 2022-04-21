Santos fecha parceria com clube cearense e promessa é contratada

O Santos contratou o volante Rafael Lopes, de 19 anos, ex-Floresta-CE, para integrar sua categoria Sub-20. A negociação faz parte de uma parceria entre o clube cearense e o Peixe. A informação inicial da chegada do atleta é do Portal UOL.O contrato do volante junto ao Santos é até dezembro de 2023. O acordo entre ambos prevê 30% de uma futura venda para o Floresta. 70% ficam com o Alvinegro da Vila Belmiro. Em relação a parceria entre ambos os clubes, a validade será de dois anos."O Floresta Esporte Clube segue ampliando o mercado com parcerias em busca de valorizar jovens atletas, abrir um leque de novas oportunidades e o reconhecimento ainda mais sólido no cenário brasileiro. O jovem Rafael oriundo da Avaliação de Atletas, volante que esteve na categoria Sub-20, participou da Pré-Copa do Nordeste e da fase de grupo da Copa do Nordeste, e está trilhando novos caminhos. Com 19 anos, Rafael é o mais novo reforço do Santos/SP, no qual o jogador ficará à disposição da categoria Sub-20 com projeção para almejar a equipe profissional", disse o Floresta-CE, em nota.A categoria Sub-20 do Santos passou por diversas mudanças. Depois da Copa São Paulo, com Elder Campos, Edu Dracena fechou um acordo com o Wesley Carvalho para assumir o time. Antes de comandar a equipe, o treinador trocou o Santos pelo Athletico e deixou o clube em buscas de opções até encontrar Orlando Ribeiro no mercado.