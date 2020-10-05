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Santos fecha nono patrocinador para o time profissional

Tekbond é o primeiro acordo firmado durante a "gestão de transição" para estampar a camisa do Peixe...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 16:22

LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 16:22
Crédito: Divulgação/Santos FC
O Santos anunciou nesta segunda-feira (05) o seu nono patrocinador para o futebol profissional. A marca de adesivos Tekbond estampará o esterno do uniforme santista.
A parceria iniciará já no clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira (07), às 19h, na Neo Química Arena, pela 14a rodada do Brasileirão.
O vínculo é válido por dois meses, se encerrando no dia 31 de dezembro de 2020, quando termina a atual gestão. A partir de janeiro, um novo presidente assumirá, em pleito que acontecerá na primeira quinzena de dezembro.Orlando Rollo, presidente em exercício, com o afastamento do titular da função, José Carlos Peres, ressaltou o "clima de união" acerca do fechamento do acordo.
- Damos boas-vindas à Tekbond e ao Grupo Saint-Gobain. A vocação do Santos FC é ter parcerias com grandes marcas e esperamos que com o resgate da credibilidade e do clima de união do Clube possamos ser ainda mais atraentes e confiáveis para o mercado - afirmou em nota oficial publicada pelo clube.
A nova patrocinadora é a primeira empresa que chega ao Alvinegro na "era Rollo", iniciada na ultima terça-feira (29). Após abertura do.processo de impeachment contra Peres aprovada pelos conselheiros, o então mandatário foi afastado do cargo, bem como o seus gestores. O vice, Orlando Rollo, que apresentou a sua defesa separadamente, por conta do seu rompimento com Peres desde os primeiros meses de administração, assumiu para o que chama de "gestão de transição" para os últimos meses do mandato atual.
A Tekbond se juntará a Casa de Apostas, Foxlux, Kicaldo, Kodilar, Oceano B2B, Orthopride, Philco e Unicesumar.

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