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Santos fecha acordo com o Wolfsburg e evita novo transferban por caso Bruno Henrique

Peixe não pagou a última parcela da compra do atacante, hoje no Flamengo, e poderia ser proibido de contratar após o dia 2 de dezembro deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 15:54

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 15:54

O Santos anunciou na tarde desta quarta-feira (24) que fechou um acordo com o Wolfsburg, da Alemanha, que cobrava a parcela final da compra do atacante Bruno Henrique feita em janeiro de 2017. O Peixe se comprometeu a pagar a dívida de 350 mil euros em 2020, mas não cumpriu o acordo e poderia sofrer um novo transferban - proibição da Fifa para contratações de atletas - a partir do dia 2 de dezembro.A atual diretoria santista, liderada por Andres Rueda negociou com o clube alemão, sugerindo uma nova quitação do valor em sete parcelas, seis de 50 mil euros, a primeira já paga neste mês e a última, de 60 mil euros, incluindo juros e multa.
- Essa foi mais uma situação que herdamos e estamos solucionando, para colocar o clube em dia - afirmou o presidente do Santos, Andres Rueda.Bruno Henrique chegou ao Santos no começo de 2017, vindo do Wolfsburg, da Alemanha. Sua primeira temporada na Vila Belmiro foi excelente, mas a segunda nem tanto. Em 2018, ele sofreu uma grave lesão no olho logo no primeiro jogo do ano, ficou muito tempo afastado do time santista e nunca reencontrou o bom futebol de 2017.
O atacante deixou o Peixe em venda para o Flamengo em 2019 por 23 milhões de reais depois de ter disputado 87 partidas com a camisa alvinegra, tendo anotado 20 gols.
Crédito: OatacanteBrunoHenriquefoicompradopeloSantosem2017(Foto:IvanStorti/Santos

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