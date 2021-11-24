Santos fecha acordo com o Wolfsburg e evita novo transferban por caso Bruno Henrique

O Santos anunciou na tarde desta quarta-feira (24) que fechou um acordo com o Wolfsburg, da Alemanha, que cobrava a parcela final da compra do atacante Bruno Henrique feita em janeiro de 2017. O Peixe se comprometeu a pagar a dívida de 350 mil euros em 2020, mas não cumpriu o acordo e poderia sofrer um novo transferban - proibição da Fifa para contratações de atletas - a partir do dia 2 de dezembro.A atual diretoria santista, liderada por Andres Rueda negociou com o clube alemão, sugerindo uma nova quitação do valor em sete parcelas, seis de 50 mil euros, a primeira já paga neste mês e a última, de 60 mil euros, incluindo juros e multa.