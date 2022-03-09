Santos faz primeiro contato por renovação de duas promessas da base

O Santos fez o primeiro contato pela renovação do meia Matheus Lima, do Sub-17, e do lateral-esquerdo Pedro Scaramussa, do Sub-20. O novo coordenador da base, Ricardo Luiz, teve uma reunião com o representante da dupla nesta terça-feira. Outra reunião vai ser marcada com o presidente Andres Rueda e Edu Dracena, o executivo de futebol.Matheus completou 16 anos em janeiro e já pode assinar o primeiro contrato profissional. Com apenas 15 anos em 2021, Matheus pulou etapas e chegou a ser promovido ao time Sub-17 na última temporada e atuou pelo Brasileiro da categoria. No segundo semestre voltou a compor para o Sub-15 e foi um dos destaques na disputa do Campeonato Paulista e da Copa Nike da categoria. Pelo Paulista foram 15 gols em 18 jogos enquanto pela Copa Nike foram 2 gols em 4 jogos e escolhido como o melhor da partida duas vezes.

Ele tem apenas contrato de formação com o Santos e já foi sondado por um gigante da Espanha e uma equipe da França, mas frequentemente é visto por outros clubes europeus. A Federação do Qatar já ofereceu US$ 10 milhões para que Matheus Lima atuasse pelo país. A proposta aconteceu na gestão de transição de Orlando Rollo, mas o Menino da Vila recusou imediatamente.Pedrinho se reapresentou na última quinta-feira (3) junto ao Sub-20. Ele chegou ao Santos com apenas 10 anos e faz parte da geração dos Meninos da Vila que brilham desde o Sub-11. Ao lado de Kaio Jorge, Ivonei, Renyer, Gabriel Pirani, Sandry, o lateral foi Campeão Paulista Sub-11 sobre a Portuguesa Santista. Seu contrato termina no final deste ano.

Promessa na base, ele superou um drama pessoal em 2021. O lateral-esquerdo foi afastado do clube no dia 3 de março, poucos dias após ser promovido ao time profissional, para tratar de uma lesão de grau 2 na coxa e, no mesmo período, foi diagnosticado com tuberculose, uma doença infectocontagiosa que ataca geralmente os pulmões e ainda hoje é uma das 10 principais causas de mortes no mundo.

A lesão e a doença adiaram a chance do garoto estrear como profissional. O lateral foi promovido ao time principal do Peixe no início da temporada – para a estreia do Campeonato Paulista e também foi inscrito na Copa Libertadores.

No final de maio Pedrinho retornou aos treinos e estava em trabalho de recuperação física. Desde seu retorno, o jogador retomou a titularidade no Sub-20 que era do companheiro Lucas Pires e somou sete jogos, com um gol e uma assistência. No vice-campeonato do Santos na Copinha, o lateral atuou em nove partidas.