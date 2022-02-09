Santos faz parceria com plataforma musical francesa

O Santos anunciou o acerto de uma nova parceria com a Deezer, uma plataforma musical francesa, na manhã desta quarta-feira. Pelo acordo, todo novo usuário que baixar a plataforma e se declarar torcedor do Peixe, ganhará 3 meses da função premium do aplicativo, e o Santos receberá R$ 20,00 por cada novo assinante.- Estamos extremamente contentes com essa nova parceria. A Deezer é uma plataforma internacional, conhecida em todo o mundo, e encaixa perfeitamente com a nossa campanha “Santos do Mundo”, e tenho certeza que o nosso torcedor vai gostar da novidade e engajar junto conosco - disse o executivo de marketing do Santos, Rafael Soares.A Deezer está disponível em mais de 180 países e conta com mais de 90 milhões de músicas, além de podcasts, audiobooks e canais de rádio. Saiba mais sobre a deezer: https://www.deezer.com/br/company.