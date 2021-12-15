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futebol

Santos faz nova proposta para a compra do CT Rei Pelé

Peixe ofereceu à SPU 10% de todas as negociações de jogadores do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2021 às 10:35

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 10:35

O Santos apresentou uma proposta oficial à SPU (Secretaria do Patrimônio da União) para compra do CT Rei Pelé. Por conta dos problemas no contrato, o Peixe corre o risco de perder a área e corre para oficializar a compra do terreno.Em reunião do Conselho Deliberativo nesta terça-feira, o presidente Andres Rueda detalhou a nova proposta para compra do CT.
- Fizemos uma avaliação real do imóvel. Pela lei, podemos pleitear desconto de 25% do valor global pelo fato de estar em concessão. Juntamos isso e entregamos no Ministério Público. Chega de negociação, queremos comprar o terreno. Apresentamos uma proposta e prazo para pagamento. Não ficaram muito interessados a princípio por causa da falta de garantia e demos uma cartada interessante: oferecemos as mensalidades e 10% de toda a venda até abater o valor. Vai doer? Mas 10% é factível. Pode ser que entre cinco e oito anos paguemos. E aí o CT será de fato do Santos para acabar com essa incerteza - disse.Em 2020, o Peixe criou o Instituto Santos de Responsabilidade Social que teve como objetivo impedir o leilão do CT Rei Pelé.
Crédito: SantospretendecompraroCTReiPelé(Foto:Santos/Divulgação

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