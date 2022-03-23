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futebol

Santos faz jogo duro para negociar Lucas Braga com o Internacional

Colorado volta a se interessar pelo atacante, mas Peixe não pensa em se desfazer do atleta...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 19:16

Publicado em 23 de Março de 2022 às 19:16

O Santos voltou a ser procurado pelo Internacional, de Porto Alegre, para negociar o atacante Lucas Braga. As conversas estão em estágio inicial, mas o Peixe não pretende facilitar a saída do jogador.O Alvinegro Praiano avisou que não não libera o atleta por menos de US$ 6 milhões de dólares (R$ 30 mi), o que é considerado alto pela equipe do Sul. Um troca envolvendo jogadores não está descartada, desde que seja um nome forte do elenco Colorado.Em relação a dívida que o Santos tem com o Internacional, de cerca de R$ 4 milhões pela compra de Eduardo Sasha, o pagamento segue rigorosamente em dia. Mas ainda há possibilidade de envolver os valores na transação para que a negociação caminhe.Lucas Braga é considerado peça importante no elenco de Fabián Bustos. Após empréstimos, o atleta voltou ao clube e ganhou espaço no time com diferentes treinadores. Ele entrou em campo em 113 oportunidades e marcou 12 gols com a camisa do Peixe, que é seu time do coração.
Crédito: LucasBragaétitulardoPeixedeFabiánBustos(Foto:CARLACARNIEL/POOL/AFP

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