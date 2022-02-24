Santos está por detalhes para anunciar Fabián Bustos como técnico

O Santos avançou nesta quarta-feira pela contratação do técnico Fabián Bustos, do Barcelona de Guayaquil. O clube e os representantes do treinador discutem agora os termos finais do contrato para programação da chegada do profissional no Brasil. A informação foi primeiramente publicada pelo site GloboEsporte.com e confirmada pelo LANCE!.Para tirar Bustos do time equatoriano, existe uma multa de R$ 750 mil, o que é considerada razoável para direção Alvinegra. O treinador deve fazer sua despedida do Barcelona no jogo de hoje, contra o Universitário (PER), pela Pré-Libertadores.No começo da semana, o Peixe fez um pente fino e descartou alguns técnicos oferecidos. Liderado por Edu Dracena, o objetivo é trazer um técnico que goste de trabalhar com a base e, principalmente, que proponha o jogo e tente o protagonismo nas partidas, diferente do que vinha acontecendo com o último técnico santista (Fábio Carille).Fabián Bustos tem 57,7% de aproveitamento em 90 jogos disputados pela equipe equatoriana. São 45 vitórias, 21 empates e 24 derrotas. Ele assumiu o clube em 2020 após bom trabalho no Delfín. O treinador chegou a enfrentar o Peixe na Taça Libertadores de 2021 e venceu os dois jogos.