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Santos está perto de acertar com Camacho; Diniz despista sobre a chegada do jogador

Treinador pediu a contratação do volante e ele deve ser o quinto reforço do Peixe para 2021...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 22:52

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 22:52

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Santos deve acertar nos próximos dias a contratação do volante Camacho, do Corinthians, até o final da próxima temporada. O jogador estava relacionado para o clássico entre Corinthians e Palmeiras neste sábado, mas foi sacado da relação de última hora devido ao negócio com o Peixe.
Camacho foi um pedido do técnico Fernando Diniz, que trabalhou com o jogador no Audax e o levou para o Athletico-PR. O treinador acredita que o jogador pode melhorar a saída de bola do Peixe.Após o empate em 0 a 0 com o Juventude neste sábado, o treinador evitou dar pistas sobre a negociação.
- Não vou falar de jogador que ainda não está. Caso ele venha, a gente fala do Camacho - afirmou.
Camacho tem 31 anos e fez 123 jogos e três gols com a camisa do Corinthians. Foi bicampeão paulista em 2017 e 2018 e Campeão Brasileiro em 2017.

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