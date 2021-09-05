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futebol

Santos espera contar com Tardelli e Velázquez contra o Bahia

Atacante já está regularizado no BID, mas defensor ainda espera pelo sinal verde do departamento de registros da CBF para ficar à disposição no sábado...
LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 19:00

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 19:00

Crédito: Diego Tardelli vem treinando forte e pode ser novidade do Santos no sábado (Ivan Storti/Santos
Em crise após nova derrota, e agora sem treinador, o Santos tem uma semana para preparar seus recentes reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Peixe não vence há seis partidas, acumula eliminações na Copa Sul-Americana, derrota no jogo de ida da Copa do Brasil para o Athletico-PR, e não supera ninguém no Campeonato Brasileiro desde a 14ª rodada.Diego Tardelli completará duas semanas de treinos no Santos, e foi o que pediu para poder aprimorar a fora física antes de estrear. O jogador vem treinando normalmente com os companheiros e está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.- A ideia é entre o jogo do Bahia ou o segundo jogo da volta contra o Athletico-PR, vai depender de mim dentro de campo como eu vou estar me sentindo. Dentro de uma semana e meia ou duas semanas já devo estar em campo sim - comentou o atacante santista.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Já o uruguaio Emiliano Velázquez chegou ao Santos nesta segunda-feira (30). O jogador vem treinando com o grupo e deve ter mais uma semana de preparação antes de estrear. O jogador deve ser regularizado nesta semana e estar à disposição no sábado, para a abertura do returno.
O Alvinegro Praiano encara o Bahia no próximo sábado, na Vila Belmiro. O Peixe não vence há seis partidas. O adversário, por sua vez, vem de vitória por 4 a 2 sobre o badalado Fortaleza, e venceu o Santos no primeiro turno por 3 a 0, em Salvador.

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