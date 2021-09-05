Santos espera contar com Tardelli e Velázquez contra o Bahia

Em crise após nova derrota, e agora sem treinador, o Santos tem uma semana para preparar seus recentes reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Peixe não vence há seis partidas, acumula eliminações na Copa Sul-Americana, derrota no jogo de ida da Copa do Brasil para o Athletico-PR, e não supera ninguém no Campeonato Brasileiro desde a 14ª rodada.Diego Tardelli completará duas semanas de treinos no Santos, e foi o que pediu para poder aprimorar a fora física antes de estrear. O jogador vem treinando normalmente com os companheiros e está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.- A ideia é entre o jogo do Bahia ou o segundo jogo da volta contra o Athletico-PR, vai depender de mim dentro de campo como eu vou estar me sentindo. Dentro de uma semana e meia ou duas semanas já devo estar em campo sim - comentou o atacante santista.