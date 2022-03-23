Santos encerra contrato de patrocínio de olho em novo parceiro

O Santos anunciou nas redes sociais, no final da tarde desta quarta-feira (23), que encerrou a parceria com a Dafabet, site de apostas que estampava sua marca na omoplata da camisa do Peixe.Isso aconteceu porque o Alvinegro Praiano tem negociações avançadas com a PixBet, também casa de apostas, para ser a nova patrocinadora máster do clube. A nova parceria deve ser anunciada pelo Santos nos próximos dias.O LANCE! apurou que a PixBet deve pagar 50% a mais do valor que era pago pela SumUp, que encerrou seu contrato com o Peixe na última terça-feira. O vínculo durou 12 meses e o clube recebeu cerca de R$ 10 milhões pelo período."A parceria com a Dafabet, empresa de apostas online, chega ao fim, mas deixa uma história linda de apoio ao Peixão. Nós agradecemos demais a contribuição nesse período!", disse o presidente Andres Rueda.
No momento, o Santos tem como patrocinadores Philco, Brasilit, Quartzolit, Konami, Tek Bond, Corr Plastik, Binance, Kicaldo, Brahma, Umbro e Kodillar.