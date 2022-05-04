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futebol

Santos encara a Portuguesa santista na estreia no Paulista Sub-20

Peixe será comandado na competição pelo técnico Orlando Ribeiro...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 11:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 11:37
O Santos enfrenta a Portuguesa Santista nesta quarta-feira (04), às 15 horas, no Ulrico Mursa na estreia do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão na Eleven Sports/FPF.
A equipe de Orlando Ribeiro está no Grupo 12 ao lado de Portuguesa Santista, Água Santa, Mauaense, Mauá e Jabaquara. O treinador fará sua estreia na temporada sob o comando do Peixe que revelou ansiedade, mas vê time focado para o clássico das praias.- Realmente a ansiedade é grande. Acredito até que a minha seja maior que a dos meninos, estamos tentando controlar isso. Eu já disse pra eles durante a semana que se eu não estivesse com essa ansiedade, com essa expectativa, é porque eu não serviria mais para trabalhar com futebol. Então é importante a gente ter essa ansiedade, ela é bem-vinda, desde que a gente consiga trabalhá-la bem. Foi o que tentamos fazer nesse período em que estou aqui, com alguns jogos-treinos. Mas é só quando o campeonato começa que a gente vai ter uma noção exata do parâmetro, da situação em que estamos - disse Orlando.
-Não vai ser um jogo fácil, é um clássico e temos que encarar como tal. Já conversamos, falamos que os detalhes vão fazer a diferença. Estamos preparados para isso, temos a certeza de que os meninos estão bem pra esse jogo. Quando lidamos com clássicos, ainda mais os regionais, da cidade, não é simples. Então não vamos encarar como um jogo simples - acrescentou o técnico.
Os 72 times participantes serão divididos em 12 grupos com 6 equipes cada seguindo um critério de regionalização. Nesta primeira fase, cada grupo se enfrenta entre si em turno e returno. Avançam para a segunda fase os dois primeiros colocados de cada grupo mais os oito melhores terceiros colocados.
As 32 equipes voltam a ser divididas em 8 grupos com 4 equipes cada que se enfrentam entre si em turno e returno. Classificando os dois primeiros de cada grupos. Os 16 times são novamente divididos em grupos, 4 chaves com 4 equipes cada. Eles se enfrentam entre si em turno e returno e avançam para as quartas de final os dois primeiros de cada grupo. As quartas de final, na semifinal e na final acontecem em confrontos de ida e volta.
Crédito: OrlandoRibeirofarásuaestreiaoficialnocomandodoSantos(Foto:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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