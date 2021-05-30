Santos encaminha a contratação do zagueiro Danilo Boza, do Mirassol

O Santos está perto de acertar a terceira contratação para o Campeonato Brasileiro. Depois do lateral-esquerdo Moraes e do meia-atacante Marcos Guilherme, o Peixe encaminhou a contratação do zagueiro Danilo Boza, que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol.O jogador, de 23 anos e 1,84m, vai fazer exames no início da semana e será emprestado pelo Peixe até o final do ano, com opção de compra fixada em contrato.
Danilo Boza fez 11 jogos como titular no Campeonato Paulista e marcou um gol. Ele também tem passagens pelo Athletico-PR, Figueirense e Braga B, de Portugal.Com a chegada de Danilo Boza, o técnico Fernando Diniz passa a ter como opção para a zaga Kaiky Fernandes, Luan Peres, Luiz Felipe, Alex, Robson Reis, além do novo reforço.