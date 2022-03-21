futebol

Santos encaminha a contratação do volante William Maranhão

Jogador estava no Bahia e será anunciado pelo Peixe nos próximos dias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 14:55

Publicado em 21 de Março de 2022 às 14:55

O Santos encaminhou a contratação do volante Willian Maranhão, do Bahia. A informação foi inicialmente divulgada pelo UOL e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE. O jogador deve assinar com o Peixe em definitivo, deixando a equipe do nordeste com uma porcentagem de seus direitos.A chegada do volante não impede a contratação de outros jogadores para posição. Maranhão é visto como uma oportunidade de mercado para compor elenco. O Santos segue com outros jogadores da posição na mira e deve contratar pelo menos mais um volante antes do início do Brasileirão.
Aos 26 anos, o atleta tem passagens por Boavista-RJ, Santa Cruz, Vasco, América-MG, Atlético-GO e Bahia. Ele chegou a negociar com o Peixe em 2021, mas as tratativas acabaram não avançando.A contratação foi aprovada pela análise de mercado, pelo técnico Fabián Bustos e pelo executivo de futebol, Edu Dracena. William Maranhão é canhoto enquanto os outros volantes do elenco são destros.
Na posição de volante, o Santos conta atualmente com Camacho, Sandry, Vinicius Zanocelo, Vinicius Balieiro, Jobson, Ivonei e Kevin Malthus. Com dificuldades para encontrar um primeiro volante, o zagueiro Kaiky já chegou atuar na posição.
Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra
Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens

