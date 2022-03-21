Santos encaminha a contratação do volante William Maranhão

O Santos encaminhou a contratação do volante Willian Maranhão, do Bahia. A informação foi inicialmente divulgada pelo UOL e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE. O jogador deve assinar com o Peixe em definitivo, deixando a equipe do nordeste com uma porcentagem de seus direitos.A chegada do volante não impede a contratação de outros jogadores para posição. Maranhão é visto como uma oportunidade de mercado para compor elenco. O Santos segue com outros jogadores da posição na mira e deve contratar pelo menos mais um volante antes do início do Brasileirão.
Aos 26 anos, o atleta tem passagens por Boavista-RJ, Santa Cruz, Vasco, América-MG, Atlético-GO e Bahia. Ele chegou a negociar com o Peixe em 2021, mas as tratativas acabaram não avançando.A contratação foi aprovada pela análise de mercado, pelo técnico Fabián Bustos e pelo executivo de futebol, Edu Dracena. William Maranhão é canhoto enquanto os outros volantes do elenco são destros.
Na posição de volante, o Santos conta atualmente com Camacho, Sandry, Vinicius Zanocelo, Vinicius Balieiro, Jobson, Ivonei e Kevin Malthus. Com dificuldades para encontrar um primeiro volante, o zagueiro Kaiky já chegou atuar na posição.