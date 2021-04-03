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futebol

Santos empresta Wagner Leonardo ao Náutico até o final do ano

Defensor, de 21 anos, foi liberado pelo Peixe para ganhar experiência...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 12:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2021 às 12:22
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Náutico anunciou a contratação do zagueiro Wagner Leonardo por empréstimo ao Santos até o final da temporada. O jogador, de 21 anos, tem 18 jogos pelo Peixe e o clube vê o acordo como uma oportunidade para ele ganhar experiência e voltar mais maduro em 2022.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEm entrevista ao site oficial do Náutico, o defensor ressaltou a tradição e a grandeza da equipe como fatores importantes para o seu acerto.
"Minhas expectativas para o Náutico são gigantescas, pelo tamanho do time, pela camisa e tradição. A torcida pode esperar muita vontade, entrega e garra dentro de campo. O meu objetivo, assim como o da equipe, é buscar o estadual e o acesso", afirmou.No Náutico, Wagner Leonardo terá a chance de atuar na sua posição de origem, a zaga. No Santos, ele atuou muitas vezes improvisado na lateral esquerda.
"Venho para o Náutico muito motivado. Sou um zagueiro canhoto, onde procuro muito a antecipação e o passe entre as linhas. Tenho como pontos fortes o cabeceio e a velocidade", completou.

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