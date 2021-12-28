Santos empresta meia e não deve seguir com Moraes: as contratações, saídas e sondagens para 2022

O Santos segue reformulando o seu elenco para 2022, Pará, Jean Mota e Diego Tardelli já deixaram o clube. O atacante Raniel está a caminho do Vasco. Além deles, o Peixe emprestou Anderson Ceará ao Maringá e também não deve manter o lateral-esquerdo Moraes. O Peixe está de olho em alguns nomes no mercado, principalmente para o ataque, mas acabou descartando o principal alvo, Alef Manga. O clube também renovou o contrato com o goleiro João Paulo. O primeiro reforço é Bruno Oliveira, meia vindo da Caldense-MG.CONTRATAÇÕES DO SANTOSO Santos tem até agora um reforço para a temporada de 2022. O meia Bruno Oliveira, de 23 anos, chega para a equipe da Vila Belmiro.

JOGADORES NA MIRAO Peixe está de olho em alguns nomes no mercado. São eles o zagueiro Léo, do Cruzeiro, Richard, volante que pertence ao Corinthians, e o atacante Luis Phelipe, que pertence ao Red Bull Salzburg e está emprestado ao Lugano, da Suíça. Rodriguinho, meia do Bahia, não chegou a acordo e foi descartado. O mesmo aconteceu em relação a Alef Manga.

QUEM SAIU O Alvinegro Praiano já começou sua reformulação e não conta mais com os laterais esquerdos Romário e Lucas Sena, além do lateral-direito Pará, que foi para o Cruzeiro. também saíram o meia Jean Mota, rumo aos Estados Unidos, e o atacante Diego Tardelli, em fim de contrato. O meia Anderson Ceará foi emprestado ao Maringá-PR.

QUEM PODE SAIRO zagueiro Danilo Boza, em final de contrato, não deve permanecer no Santos para retornar ao Mirassol. O meia Lucas Lourenço também deve sair, por empréstimo, ao Santo André. O jovem atacante Bruno Marques é outro que deve deixar o clube. Moraes não deve permanecer ao fim do contrato de empréstimo. Além dele, Raniel está perto de transferir-se para o Vasco.

TIME-BASE DE 2022João Paulo, Madson, Kaiky, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo, Lucas Braga, Marcos Guilherme, Marinho e Léo Baptistão. Técnico: Fábio Carille.

DESAFIOS PARA 2022Após um Campeonato Brasileiro de 2021 onde brigou contra a zona de rebaixamento e não empolgou sua torcida, o Santos promete um time mais competitivo para 2022, como disse o próprio diretor de futebol do clube, Edu Dracena. O Peixe terá no ano as disputas do Paulistão, onde estreia em 25 de janeiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, além do Brasileirão.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 25/01 - Inter de Limeira x Santos - Campeonato Paulista29/01 - Santos x Botafogo-SP - Campeonato Paulista01/02 - Corinthians x Santos - Campeonato Paulista05/02 - Guarani x Santos - Campeonato Paulista08/02 - Santos x São Bernardo - Campeonato Paulista