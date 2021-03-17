Santos empata com o Deportivo Lara e garante classificação na Copa Libertadores

Com um golaço de falta do atacante Soteldo, o Santos empatou em 1 a 1 com o Deportivo Lara na noite desta terça-feira, em Caracas, e garantiu a classificação para a terceira fase da Copa Libertadores. O Peixe tinha a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1, na Vila Belmiro.
Com a vitória, o Santos garantiu ao menos R$ 8 milhões em premiação. Na próxima fase, o Peixe vai enfrentar o vencedor do confronto entre Universidad de Chile e San Lorenzo. O primeiro jogo, no Chile, terminou empatado em 1 a 1 e o segundo acontece nesta quarta, na Argentina. Os confrontos estão previstos para a primeira semana de abril.
O jogo
Mesmo jogando fora de casa e com a vantagem de jogar pelo empate, o Santos tomou conta do jogo desde o início e chegou a ter 74% de posse de bola nos primeiros 25 minutos de jogo. No entanto, a equipe não conseguia vencer o sistema defensivo do Deportivo Lara.
A chance apareceu na bola parada. Aos 36 minutos, Soteldo foi derrubado na entrada da área. O próprio meia-atacante cobrou a infração com categoria e mandou a bola no ângulo do goleiro Curiel. Foi o 20º gol do jogador com a camisa do Peixe.
No segundo tempo, o Deportivo Lara saiu mais para o jogo e empatou também em uma jogada de bola parada. Aos 17 minutos, após jogada ensaiada em cobrança de falta, Anzola apareceu livre na área e cabeceou para o gol.
Após o empate, o jogo ficou aberto, com o Deportivo Lara insistindo nas jogadas de bola parada. O Santos ameaçou apenas aos 35 minutos, em jogada de Marcos Leonardo, que chutou de dentro da área e quase marcou. Aos 41, em contra-ataque, Soteldo fez grande jogada e tocou para Pará, que chutou de esquerda, mas o goleiro Curiel fez grande defesa e evitou o segundo.
FICHA TÉCNICADEPORTIVO LARA 1 X 1 SANTOSLocal: Olímpico de la UCV, em Caracas (Venezuela)Data/Horário: 16 de março de 2021 (terça-feira), às 19h15Árbitro: Vítor Hugo Carrillo (PER)Assistentes: Jonny Bossio e Michael Orue
Cartões amarelos: Meleán e Anzola (Deportivo Lara), Jean Mota e Sandry (Santos)Gols: Soteldo, aos 36' 1ºT (0-1), Anzola, aos 17' 2ºT (1-1)
DEPORTIVO LARA : Luis Curiel; Jonatahn España, Ignacio Anzola, Victor Sifontes e Chrisopher Rodriguez; Diego Meleán (J. Castillo, aos 34' 2ºT), Telasco Segovia e Jesús Bueno; Castellanos (B. Castillo, aos 16' 2ºT), Darwin Gómez e Sanchez (Gilson Salazar, aos 28'1ºT). Técnico: Martín Brignani
SANTOS: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry (Gabriel Pirani, aos 30' 2ºT) e Jean Mota (Vinícius Balieiro, aos 20' 2ºT); Ângelo (Lucas Braga, aos 30' 2ºT), Marcos Leonardo (Bruno Marques, aos 37' 2ºT) e Soteldo. Técnico: Ariel Holan.