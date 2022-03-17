Santos empata com a Ferroviária e vai decidir futuro na última rodada do Paulistão

O Santos empatou em 3 a 3 com a Ferroviária na noite desta quarta-feira, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, e vai decidir o futuro na última rodada do Paulistão, sábado, diante do Água Santa. Lucas Braga, Marcos Leonardo e Léo Baptistão marcaram para o Peixe e Hygor, Thomáz e Bruno Mezenga para a Ferroviária.Com o resultado, o Peixe chega na última rodada com chance de classificação para as quartas, mas também com risco de rebaixamento para a Série A-2. Para ficar com a vaga, precisa vencer o Água Santa e torcer para o Santo André não bater a Inter de Limeira, no ABC. Para escapar do rebaixamento basta um empate. Se perder, precisa torcer para a Ponte Preta não vencer o Ituano, em Campinas.

O jogo

Com menos de 20 segundos, a Ferroviária já ameaçou o Santos. Vidal recebeu na entrada da área e soltou um bomba, mas João Paulo fez boa defesa.

Depois do primeiro susto, o Santos passou a controlar o jogo e teve dois gols anulados em menos de 25 minutos. No primeiro, o árbitro marcou impedimento de Lucas Barbosa. No segundo, marcou falta de Marcos Leonardo antes de o atacante soltar a bomba e vencer o goleiro Saulo.

De tanto insistir, o Peixe abriu o placar aos 28 minutos. Camacho encontrou bom passe para Marcos Leonardo, que tocou de letra para Lucas Braga. O atacante pegou de primeira e tocou no canto esquerdo de Saulo.

A vantagem santista, no entanto, não durou muito. Aos 32 minutos, após cruzamento de João Lucas da esquerda, o atacante Hygor subiu nas costas de Lucas Pires e cabeceou para vencer o goleiro João Paulo.No final do primeiro tempo o time da casa virou o placar. Aos 45 minutos, após rebote da defesa, o meia Thomáz chutou da entrada da área e acertou o canto esquerdo do goleiro João Paulo.

Nos acréscimos, o Santos empatou. Após cruzamento da esquerda, Lucas Braga desviou de cabeça para o meio da área e Marcos Leonardo empurrou para o gol.

A primeira chance do segundo tempo foi do Santos. Aos oito minutos, Marcos Leonardo deixou Ricardo Goulart na cara do gol, mas o meia-atacante finalizou por cima do gol. O troco saiu aos dez minutos. João Lucas cruzou da esquerda e Hygor cabeceou por cima do gol de João Paulo.

O jogo ficou mais equilibrado e frio até os 35 minutos, quando o Santos teve o terceiro gol anulado. Lucas Pires cruzou, Léo Baptistão desviou de cabeça e marcou, mas em posição de impedimento. Aos 38, Léo Baptistão soltou a pancada da entrada da área, Saulo defendeu e a bola explodiu no travessão.

Assim como aconteceu no primeiro tempo, os minutos finais do jogo foram eletrizantes. A Ferroviária fez o terceiro gol aos 45 minutos. Auro bobeou na saída de bola e, após cruzamento da esquerda, a bola bateu na mão do zagueiro Kaiky dentro da área. Bruno Mezenga cobrou o pênalti com categoria e fez o gol.

O Santos chegou ao empate logo na sequência. Após cobrança de escanteio da esquerda, a bola sobrou para Léo Baptistão, que só empurrou para o gol.FICHA TÉCNICAFERROVIÁRIA 3 X 3 SANTOS

Data e hora: 15 de março de 2022, às 19hLocal: Arena Fonte Luminosa (SP)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)Árbitro de vídeo: Péricles Bassols (SP)

Gols: Lucas Braga, 28'/1ºT (0-1), Hygor, 32'/1ºT (1-1), Thomáz, 45'/1ºT (2-1), Marcos Leonardo, 48'/1ºT (2-2), Bruno Mezenga, 45'/2ºT (3-23), Léo Baptistão, aos 47'/2ºT (3-3)Cartões amarelos: Thomáz , Arthur e Vidal (FER) e Vinícius Zanocelo, Camacho e Sandry (SAN)

FERROVIÁRIA: Saulo; Vidal (Bernardo, aos 28'/2ºT), Didi, Bruno Leonardo e João Lucas (Breno Lopes, aos 29'/2ºT); Vitinho (Arthur, aos 37'/2ºT), Rafael Luiz e Thomáz (Marquinhos, aos 37'/2ºT); Hygor, Bruno Mezenga e Orejuela (Julio Vitor, aos 25'/2ºT). Técnico: Elano Blumer

SANTOS: João Paulo; Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho (Sandry, aos 24'/2ºT), Zanocelo (Jobson, aos 13'/2ºT) e Ricardo Goulart (Léo Baptistão, aos 33'/2ºT); Lucas Braga, Lucas Barbosa (Ângelo, aos 13'/2ºT) e Marcos Leonardo (Rwan, aos 24'/2ºT). Técnico: Fabián Bustos