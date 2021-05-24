Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos embarca para o Equador e define programação para a semana

Peixa pega o Barcelona-EQU na quarta e estreia no Brasileiro no sábado diante do Bahia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 19:06

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 19:06

Crédito: Divulgação / Site Oficial Santos
O Santos terá uma semana cheia. Após a partida de quarta-feira, contra o Barcelona-EQU, em Guayaquil, pela última rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores da América, volta ao Brasil direto para Salvador, onde o Santos fará a estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado (29), em Pituaçu, diante do Bahia.O elenco santista treinou na manhã desta segunda-feira (24), e embarcou para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, por volta de 13h.
Nesta terça-feira (25), o elenco treina no Estádio Modelo Alberto Spencer às 16h (local), em Guayaquil. O atacante Marinho não viajou com o restante do grupo e está fora do duelo, assim como Jean Mota e Alison, suspensos. O técnico Fernando Diniz deve novamente colocar Ângelo no lugar do camisa 11 santista. Para as vagas de Jean Mota e Alison, o treinador pode optar por Balieiro, Kevin Malthus, Ivonei e Lucas Lourenço.Na próxima semana, no dia 1º, às 19 horas, o Alvinegro Praiano estreia contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay.
A direção santista espera nos próximos dias a chegada de alguns reforços aprovados pelo treinador Fernando Diniz. O lateral-esquerdo Moraes deve ser o primeiro a chegar por empréstimo junto ao Atlético-GO. O meia Paulo Henrique Ganso também despertou interesse do time santista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados