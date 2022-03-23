Santos e WTorre tem reunião nesta quarta para discutir viabilidade da Arena

O Santos e a WTorre terão nesta quarta-feira a primeira de duas reuniões que podem ser decisivas para o projeto da Nova Arena do Peixe. O segundo encontro está previsto para o dia 4 de abril.Nas últimas reuniões, clube e construtora decidiram fazer adaptações ao projeto para diminuir custo da Arena, encarecido com alta do preço de materiais da construção civil. Além disso, a alta na Taxa de Juros esfriou o interesse de investidores em Fundos de Investimento Imobiliários. Um deles seria responsável pelo financiamento da obra,

O clube e a empresa seguem com interesse mútuo na construção da Arena, mas é possível que o projeto atual seja abandonado e que as duas partes comecem a discussão de outra alternativa para o estádio.Na reunião do Conselho Deliberativo do Santos na última segunda, o presidente Andres Rueda foi perguntado sobre a situação da Nova Arena e confirmou as reuniões com a WTorre.

- Temos duas reuniões marcadas: dias 23 e dia 4, para ver se a gente consegue trazer uma reposta definitiva para o Conselho - afirmou o dirigente.