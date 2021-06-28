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futebol

Santos e patrocinador promovem ação de Orgulho LGBTQIAP+

Santos e Sumup promoveram uma ação especial em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIAP+. Jogadores usaram modelo especial de camisa contra o Atlético-MG...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 21:33

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 21:33
Crédito: Santos enfrentou o Atlético-MG com camisa especial em ação por diversidade (Divulgação/ Santos
A SumUp e o Santos levantaramo a bandeira da diversidade neste domingo (27). Em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIAP+, a camisa do Peixe teve o logo da SumUp com as cores do arco-íris na partida contra o Atlético/MG pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, os nomes dos jogadores foram substituídos por palavras que representam a luta pela diversidade e pela equidade.
A ação, idealizada pela SumUp em parceria com o Santos e a Agência We, faz parte da missão da empresa de soluções financeiras para microempreendedores e profissionais autônomos de combater o preconceito e promover a diversidade e inclusão, no esporte e na sociedade como um todo.
“Ações como a que estamos fazendo com a ajuda do Santos são fundamentais para que haja uma mudança cultural: queremos que a bandeira símbolo do movimento seja bem-vinda em todos os negócios e é muito importante que essa iniciativa esteja também no esporte”, afirma Eduardo Noronha, gerente de marketing da SumUp.
Na partida, os nomes dos jogadores serão substituídos por palavras que refletem valores da comunidade LGBTQIAP+, como Orgulho, Respeito, Visibilidade, Inclusão, Liberdade, Resistência, Empatia, Luta, Amor, Justiça, Diversidade, Direitos, Pluralidade, Identidade, Equidade e Aliados.
“Aqui no Santos sempre vamos buscar respeito e igualdade, e essa ação em parceria com a SumUp demonstra exatamente isso: é importante darmos visibilidade a ações de inclusão e conscientização da comunidade”, afirma o presidente do Santos, Andres Rueda.
“O Orgulho LGBTQIAP+ precisa estar em todos os lugares. Então, nada mais natural do que ele entrar em campo com a SumUp, no espaço mais importante da camisa do Santos”, finaliza Armando Araújo, Diretor-Executivo de Criação da Agência We.
CONFIRA A PALAVRA QUE CADA JOGADOR RELACIONADO PARA A PARTIDA USOU:
1 – Vladimir – Pluralidade2 – Luiz Felipe – Visibilidade3 – Felipe Jonatan – Resistência7 – Carlos Sánchez – Respeito9 – Kaio Jorge – Liberdade11 – Marinho – Direitos13 – Madson – Respeito14 – Luan Peres – Orgulho15 – Ivonei – Empatia17 – Vinicius Balieiro – Identidade20 – Gabriel Pirani – Luta21 – Pará – Diversidade22 – Danilo Boza – Visibilidade23 – Marcos Guilherme – Justiça25 – Vinicius Zanocelo – Resistência27 – Angelo – Justiça28 – Kaiky – Direitos30 – Lucas Braga – Inclusão34 – João Paulo – Equidade36 – Marcos Leonardo – Amor41 – Jean Mota – Identidade42 – Moraes – Aliados49 – Lucas Venuto – Liberdade

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