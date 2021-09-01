futebol

Santos é o clube que mais lucra com vendas no Brasil e 8º do mundo

Site Transfermarkt coloca o Peixe entre os dez primeiros clubes do mundo em lucros com negociações de jogadores. Peixe faturou mais de R$ 1 bilhão nos últimos dez anos...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 10:30

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Transfermarkt, site de futebol com foco em transferências e valores de mercado, divulgou os clubes no futebol mundial com maior lucro de vendas nos últimos 10 anos. Entre clubes europeus como Benfica, Ajax, Lille, Udinese, Lyon e Genoa, está o Santos, na 8ª colocação.Desde a temporada 2010/20211, o Alvinegro revelou grandes jogadores e, paralelamente a isto, vendeu muitos atletas também. As duas maiores vendas do futebol brasileira são de ex-santistas: Neymar para o Barcelona e Rodrygo, para o Real Madrid.
Outros jogadores importantes foram negociados pelo Peixe: Danilo, Alex Sandro, Felipe Anderson, Thiago Maia, Gabigol, Paulo Henrique Ganso, Geuvânio, Lucas Veríssimo e Kaio Jorge. O clube teve m lucro nas negociações de 218,1 milhões de Euros.Confira as maiores vendas da história do Santos (em reais):
1 - Rodrygo (Real Madrid) - R$ 193 milhões2 - Gabriel Barbosa (Internazionale) - R$ 100 milhões3 - Neymar (Barcelona) - R$ 72 milhões4 - Robinho (Real Madrid) - R$ 71 milhões5 - Thiago Maia (Lille) - R$ 51 milhões6 - Geuvânio (Tianjin Quanjian) - R$ 48 milhões7 - Lucas Veríssimo (Benfica) - R$ 41 milhões8 - Diego (Porto) - R$ 29 milhões9 - Danilo (Porto) - R$ 28,7 milhões10 - Alex (Chelsea) - R$ 25 milhões

