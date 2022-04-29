Santos divulga programação e viagem para o Equador será logo após o clássico

O Santos divulgou a programação dos próximos dias, com o clube disputando os dois jogos seguintes da temporada como visitante. O delegação santista desembarcou no CT Rei Pelé nesta sexta-feira (29), às 10 horas, após retornar do Chile durante a madrugada depois do empate em 1 a 1 com a Unión La Calera, pela Sul-Americana.Os atletas que viajaram fizeram trabalho na academia assim que chegaram e foram dispensados na sequência. Eles irão se reapresentar no CT neste sábado, às 8 horas. No domingo, o elenco treina novamente às 18 horas e tem saída marcada para São Paulo logo após a atividade.Na segunda-feira, o Peixe enfrenta o São Paulo no Morumbi, às 20 horas, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após a partida, o elenco já segue em viagem para Quito, no Equador. O Santos enfrenta a Universidad Católica na quinta-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
