Santos divulga novas atas do CG, com fim dos ingressos para os conselheiros

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos divulgou na tarde desta sexta-feira duas atas das reuniões que ocorreram do Comitê de Gestão no mês de março. Os documentos se referem aos debates do dia 1º e 8 de março. Os encontros foram realizados de forma física, aos participantes que foram na Vila Belmiro, e por meio de videoconferência para aqueles que não puderam comparecer ao local.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaVários assuntos foram debatidos. No segundo encontro, por exemplo, destaque para a aprovação de forma unânime para o empréstimo do meia-atacante Tailson ao Coritiba. No documento, está registrado que o técnico Ariel Holan liberou o atleta para ganhar bagagem.

Mas o grande destaque das atas está na reunião do dia 1º de março. Nela, foram debatidos contratações de jovens promessas, como Arthur Mascaro, Natan Brito e Eduardo Araújo, assim como as demissões de alguns funcionários, como o ídolo Marcelo Passos, que fez história com a camisa do clube nos anos 90.Só que o tema de maior repercussão e que gerou maior discórdia foi o fim da gratuidade nos ingressos para conselheiros. O Conselho Deliberativo já havia discutido o assunto anteriormente e recomendado a retirada da gratuidade das entradas nos jogos do Peixe como mandante. O fato teria como objetivo principal diminuir a diferença entre receitas e despesas do clube.