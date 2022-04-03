Santos divulga a lista de inscritos na Copa Sul-Americana

O Santos divulgou no início da manhã deste domingo a relação de inscritos para a Copa Sul-Americana. Entre os nomes estão os reforços contratados pelo clube neste semana, como o volante Rodrigo Fernández, o meia-atacante Jhojan Julio e o atacant Bryan Angulo.A curiosidade fica para os números. O goleiro Eduardo Araújo ficou com a camisa 1. O titular João Paulo segue com a 34. Jhojan Julio ficou com a camisa 8, Rodrigo Fernández com a 14 e Angulo com a 15.
A lista ainda tem diversos jogadores da base, como o zagueiro Jair Paula, o volante João Victor, o meia-atacante Weslley Patati e os atacantes Victor Michell e Renyer.Confira a lista de inscritos:
1 - Edu Araújo2 - Luiz Felipe3 - Felipe Jonatan4 - Eduardo Bauermann5 - William Maranhão6 - Sandry7 - Carlos Sánchez8 - Jhojan Julio9 -Marcos Leonardo10 - Ricardo Goulart11 - Ângelo12 - Rwan Seco13 - Madson14 - Rodrigo Fernández15 - Angulo16 - Velázquez17 - Vinícius Balieiro18 - Andrey19 - Léo Baptistão20 - Pirani21 - Lucas Barbosa22 - John23 - Marcos Guilherme24 - Cadu25 - Vinícius Zanocelo26 - Robson Reis27 - Auro28 - Kaiky29 - Camacho30 - Lucas Braga31 - Diógenes32 - Derick33 - Maicon34 - João Paulo35 - Fernandinho36 - Ivonei37 - Jair Paula38 - João Victor39 - Matheus Nunes40 - Bruno Oliveira41 - Léo Zabala43 - Nycollas44 - Lucas Pires45 - Pedrinho Scaramussa46 - Rafael Moreira47 - Renyer48 - Victor Michell49 - Weslley Patati50 - Mazoti