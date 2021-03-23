Santos divide elenco, mas ainda aguarda posição oficial da FPF sobre jogo contra a Ponte Preta

A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não oficializou a partida entre Santos e Ponte Preta, nesta quarta-feira (24), às 16 horas, em Volta Redonda. Contudo, o Santos já dividiu o elenco em dois grupos e os titulares seguirão com Ariel Holan em Atibaia para a bolha e os treinos visando o duelo contra o San Lorenzo, pela Libertadores. Os reservas irão para o Rio de Janeiro sob o comando de Marcelo Fernandes.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Santos foi informado da alteração do jogo no início da noite desta segunda-feira. A viagem para Atibaia e para o Rio de Janeiro está marcada para as 14 horas. Nomes como Alexandre Tam, Lucas Venuto e Renyer, inscritos no Paulistão nesta terça-feira, devem ter chance diante da Ponte Preta. A oficialização da partida ainda depende da Prefeitura de Volta Redonda.A partida entre Santos e Ponte Preta não será a única a ser realizada em Volta Redonda. Nesta terça, a cidade vai receber o confronto entre Corinthians e Mirassol, que lidera grupo do Peixe no Paulistão. Na quarta, acontecerá também o jogo entre Palmeiras e São Bento. Os relacionados para a partida viajam na tarde nesta terça-feira.