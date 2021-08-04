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futebol

Santos deve ter time misto para encarar a Juazeirense na Bahia

Depois de ganhar por 4 a 0 na Vila, Peixe aposta na molecada em decisão no Nordeste...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 19:55

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 19:55
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Nesta quarta-feira, o Santos encerrou sua preparação para o confronto contra a Juazeirense, jogo que ocorrerá amanhã (5), às 19h15 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Estádio Adauto Moraes, na Bahia. Na primeira partida, o time da Vila Belmiro saiu vencedor (4 a 0) e agora joga com a vantagem de poder perder por até três gols de diferença para se classificar para a próxima fase da competição.E com larga vantagem, o técnico Fernando Diniz deve colocar em campo um time misto, poupando alguns titulares. O treinador tem também desfalques no departamento médico, assim como problemas com jogadores que não podem atuar por conta do regulamento.Marinho, que se recupera de dores no reto femoral, nem viajou com o grupo e é o grande desfalque do time. Luiz Felipe, John e Kevin Malthus são outros dois atletas entregues ao departamento médico nesse momento. Já Danilo Boza, Camacho e Moraes disputaram a Copa do Brasil por outras equipes e não podem mais defender o Peixe na competição.Marcos Guilherme, Madson, Jean Mota e Sánchez são jogadores que poderiam atuar, mas devem ficar no banco. Pela grande quantidade de jogos que a equipe vem fazendo, Diniz deve poupar esse atletas, assim como Lucas Braga.
Desta forma, o Santos deve ir a campo com a seguinte escalação: João Paulo; Pará, Kaiky, Wagner Palha, Felipe Jonatan; Ivonei (Balieiro), Vinicius Zanocelo e Gabriel Pirani; Ângelo, Marcos Leonardo e Bruno Marques.

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