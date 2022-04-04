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futebol

Santos deve ter Marcos Guilherme e Felipe Jonatan contra o Banfield

Técnico Fabián Bustos deve utilizar a dupla nas alas na estreia do Peixe na Sul-Americana...

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 19:41

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2022 às 19:41
O Santos terá o seu primeiro duelo na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, às 19h15, horário de Brasília, contra o Banfield, no Estádio Florencio Sola. O Peixe viajou para Argentina na tarde deste domingo e treinou na tarde desta segunda no CT do River Plate.O técnico Fabián Bustos teve duas semanas para trabalhar e preparar a equipe. Os dias foram marcados por treinos em dois períodos: às 8 horas e às 16 horas. Durantes todos os dias da semana, o Peixe treinou nestes horários. Um deles, inclusive, foi aberto à imprensa.
As principais novidades no time titular são os reforços recentemente contratados. Maicon, que veio do Cruzeiro, Willian Maranhão, do Bahia e Rodrigo Fernández, do Guarani, devem começar pela primeira vez como titulares.Outras duas modificações na equipe são Marcos Guilherme e Felipe Jonatan. Ambos vão ser alas em um esquema com três zagueiro. Assim, Madson e Lucas Pires começam no banco de reservas. A informação inicial é do jornalista Lucas Musetti.
O time do Santos vai a campo com: João Paulo, Eduardo Bauermann, Maicon e Kaiky; Marcos Guilherme, Willian Maranhão, Rodrigo Fernández, Ricardo Goulart e Felipe Jonatan; Lucas Barbosa e Lucas Braga.
Anunciado apenas no sábado, o atacante Bryan Angulo não viajou para Buenos Aires. Além de ainda não estar registrado na CBF, ele fez apenas dois treinos com os novos companheiros e deve fazer sua estreia apenas diante do Fluminense, sábado, pelo Brasileirão.
Crédito: OlateralFelipeJonatandevevoltaraotimetitulardoSantos(Foto:IvanStorti/Santos

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